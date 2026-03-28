ชายชาวมาเลเซีย วัย 48 ปี ตบหน้าเด็กชายอายุ 13 ปี แค่เพียงเพราะไม่พอใจที่อีกฝ่ายแคะจมูก ขณะยืนรอคิวร้านขนมอยู่ข้าง ๆ ตนเอง

ตำรวจมาเลเซีย (PDRM) ได้ติดตามจับกุมชายอายุ 48 ปี ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งกำลังตบหน้าเด็กชายอายุ 13 ปี ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ LRT Pasar Seni ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม เวลา 13:35 น. ผู้เสียหายได้แจ้งความกับตำรวจในเวลาต่อมา

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เบริตา ฮาเรียน ผู้เสียหายระบุว่า ชายซึ่งเขาไม่รู้จัก ได้ทำร้ายร่างกายเขาโดยไม่มีเหตุผล ขณะที่เขากำลังซื้อขนมปังอยู่ที่เคาน์เตอร์ร้าน

โมโหเพราะเหยื่อแคะจมูก

ในรายงานเพิ่มเติมหนังสือพิมพ์เบริตา ฮาเรียน ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจดังวังงี ใกล้กับถนนมัสยิดอินเดีย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลาประมาณ 15:40 น.

ผู้กำกับการตำรวจเขตดังวังงี กล่าวว่า “ผู้ต้องหาสารภาพว่าตบหน้าเหยื่อจนล้มลงกับพื้น เขาอ้างว่าโมโหเมื่อวัยรุ่นคนนั้นแคะจมูกขณะรอคิวอยู่ข้างๆ เขา”

ออกคำสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว

ผู้ต้องหาว่างงานและมีประวัติอาชญากรรมในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ตำรวจจะยื่นคำร้องขอควบคุมตัวในวันที่ 28 มีนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนเพิ่มเติม

ผู้กำกับการตำรวจเขตดังวังงีกล่าวเพิ่มเติมว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้มาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา และมาตรา 233 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดียในข้อหาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเครือข่ายอย่างไม่เหมาะสม

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ชายรายนี้อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปี ปรับสูงสุด 2,000 ริงกิต (ประมาณ 16,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: worldofbuzz

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