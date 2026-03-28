หนุ่มแชร์ประสบการณ์คนใช้จริง ทำจริง จนคืนทุนจริง ติดโซลาร์เซลล์บ้าน 5kW คุ้มไหม พร้อมอธิบายมีกี่แบบ บ้านใครเหมาะกับแบบไหน

ในสถานการณ์ที่โลกกำลังตึงเครียดเรื่องพลังงาน ทั้งน้ำมัน และค่าไฟที่มีโอกาสจะปรับราคาขึ้นไปอีก หลายคนหันมาสนใจพลังงานไฟฟ้าอย่าง โซลาร์เซลล์ กันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอวดบ้านกันนะ ที่มีผู้ใช้จริงออกมาแชร์ประสบการณ์โพสต์ระบบไฟบ้านที่ติดโซลาร์มานานจน “คืนทุนแล้ว” พร้อมเล่าละเอียดตั้งแต่ประเภทของระบบ (On Grid, Off Grid, Hybrid) ไปจนถึงวิธีเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ รวมถึงตัวเลขค่าไฟที่ลดลงจริง และการนำไฟไปใช้ชาร์จรถ EV ได้อีกด้วย

โดยคุณ Warong Wanishkupalangkul ได้โพสต์อธิบายว่า หลักในการติด มี 3 แบบ

1. on grid (grid เข้าใจง่ายๆคือระบบไฟจากการไฟฟ้า) คือ เชื่อมกับระบบไฟของการไฟฟ้า แปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เลยครับ ไม่มีแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแบบที่เราเลือก และคนนิยมใช้ที่สุดครับ ควรทำเรื่องขออนุญาต และ ทำเรื่องขายไฟคืนด้วยครับ(ตอนนั้นยังขอขายไฟได้อยู่)

2 .off grid คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบของการไฟฟ้าเลย เอาพลังงานแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่ แล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอดครับ บ้านกลางทุ่งนาเป็นต้น

3. hybrid คือ ผสมข้อ 1 และ 2 เข้าด้วยกันครับ สมัยนี้แบตถูกลง คนทำเยอะครับ
เลือกแบบไหนดี

กรณีที่มีคนอยู่บ้านตอนกลางวัน หรือ เป็น home office แบบon grid จะคุ้มค่ามากครับ แต่หากกลางวันไม่มีคนอยู่บ้าน การติดแบบนี้จะสูญเปล่าทันที อย่าคิดเรื่องการขายไฟคืน เพราะมันเล็กน้อยมากเป็นพลพลอยได้มากกว่า

ปัจจุบัน on grid ได้รับความนิยมสุดครับ ส่วนเรื่องแบตราคาลงมาเยอะแต่ก็ยังราคาพอสมควร คืนทุนยาก จึงมักมาเสริมอีกทางคือ tou meter กลางคืน + วันหยุด24ชม. ไฟถูกทั้งวัน(2.7บาท/หน่วย)
กลายเป็น กลางวัน solar กลางคืน tou ครับ

จากประสบการณ์ ติด 5kw +tou +ขายไฟคืน
–> ลดค่าไฟไปได้เดือนละ 2500-3500 บาทเลยครับ 4 ปีก็คืนทุนเรียบร้อย
–> ของพวกนี้พังยากครับ ทั้งแผงและ inverter ประกันกันยาวนานมาก
–> กลางวันไม่อยากขายไฟคืน ชาร์จลงแบต ev car แทนได้ครับ วันละนิดๆหน่อยๆเป็น bonus
–> fix cost ที่บ้านตอนนี้ ไฟบ้านเดือนละประมาณพันนิดๆ + ค่าชาร์จรถสามคัน 2000บาท

ถือว่าเบามากครับ พอคืนทุนหมดแล้ว มีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้เลยครับ เลยมาแชร์เป็นไอเดีย กับคนที่กำลังจะติดช่วงนี้ ว่าแบบไหนเหมาะกับเรา

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