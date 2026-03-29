ผู้เชี่ยวชาญเตือน! เครื่องดื่ม 4 ประเภท บางเมนูหลายคนยังเข้าใจผิด คิดว่ายิ่งกินเยอะ ยิ่งดี แท้จริงแฝง ภัยเงียบโรคร้ายไม่รู้ตัว
เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสดออนไลน์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569
รายงานจากสื่อต่างประเทศ น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ มีบทบาทในเกือบทุกกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากประเทศจีน ระบุว่า มนุษย์สามารถอดอาหารได้หลายวัน แต่ไม่สามารถขาดน้ำเป็นเวลานานได้ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเครื่องดื่มทุกประเภทจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมถึงโรคมะเร็ง
โดยมีเครื่องดื่ม 4 ประเภทที่ควรระวัง ยิ่งดื่มมากอาจยิ่งเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ดังนี้
1. เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
เครื่องดื่มยอดนิยม เช่น น้ำอัดลม ชานมไข่มุก ไม่เพียงเป็นสาเหตุของโรคอ้วน แต่ยังเป็น “เชื้อเพลิง” ที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งโดยตรง งานวิจัยในวารสาร Circulation ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 500 มิลลิลิตรต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งตับอ่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 87%
เมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณสูง จะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้ตับผลิตฮอร์โมน IGF-1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต หากมีระดับสูงเกินไป จะกระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติ จนก่อให้เกิดเนื้องอก โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อเต้านมและระบบทางเดินอาหาร
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้แอลกอฮอล์ เช่น เบียร์และสุรา เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เทียบเท่ากับยาสูบ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย แอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนเป็นอะซีตัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายโครงสร้าง DNA และขัดขวางการซ่อมแซมเซลล์
นอกจากนี้ จากปัจจัยทางพันธุกรรม พบว่าประชากรเอเชียตะวันออกเกือบ 30% มีเอนไซม์ที่ใช้สลายสารดังกล่าวทำงานเพียง 10% ทำให้สารพิษสะสมในร่างกายนานขึ้น ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีน และเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหาร รวมถึงมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคออย่างมีนัยสำคัญ
3. เครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียส
หลายคนมีพฤติกรรมดื่มน้ำร้อน ชา หรือกาแฟขณะยังร้อนจัด โดยเชื่อว่าช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ฆ่าเชื้อโรค และดีต่อระบบย่อยอาหาร อย่างไรก็ตาม องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) จัดให้เครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียส เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A
ความร้อนสูงสามารถทำให้เยื่อบุหลอดอาหารเกิดการไหม้ซ้ำ ๆ จนนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง และในกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ อาจเกิดความผิดพลาดในการคัดลอกสารพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดเซลล์มะเร็งในหลอดอาหาร
4. น้ำผลไม้บรรจุขวด
เครื่องดื่มประเภทนี้มักถูกเข้าใจว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ ทำให้หลายคนนำมาดื่มแทนน้ำเปล่าเพื่อเสริมวิตามิน แต่ในความเป็นจริง การดื่มน้ำผลไม้แปรรูปหรือเติมน้ำตาลในปริมาณมาก อาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งโดยรวมได้ถึง 12%
กระบวนการคั้นและกรองกากใยออก ทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลฟรุกโตสเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการอักเสบและการสะสมไขมันในช่องท้อง การขาดใยอาหารยังทำให้ร่างกายสูญเสียกลไกป้องกันตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะเมื่อมีการเติมน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเพิ่มเติม
การปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำถือเป็นก้าวแรกในการดูแลสุขภาพจากภายใน ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ น้ำดื่มสะอาดที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งช่วยสนับสนุนระบบเผาผลาญและการขับสารพิษ โดยไม่เพิ่มภาระให้ร่างกายหรือกระทบระดับน้ำตาลในเลือด
นอกจากนี้ ชาไม่หวาน เช่น ชาเขียว หรือชาอู่หลง เป็นอีกทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ส่วนกาแฟควรเลือกแบบไม่เติมน้ำตาลและดื่มในปริมาณพอเหมาะ หลีกเลี่ยงการดื่มขณะท้องว่างหรือใกล้เวลานอน
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้ำผลไม้ ควรเลือกน้ำผักผลไม้สดที่ทำเอง โดยผสมผักเป็นหลัก ใช้ผลไม้ในปริมาณเล็กน้อย และไม่กรองกากออก เพื่อคงคุณค่าของใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
ที่มา SOHA