เฉลยแล้ว สาเหตุ บันไดขึ้นชั้น2 โรงพักสุทธิสาร มีฝ้าปิดไว้ มีคนจรจัดแอบย่องขึ้นไป ผกก.เตรียมชี้แจง หลัง อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ตั้งข้อสงสัย
วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ
แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555 ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง…จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี
ยังไม่นับรวมทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยากมาก กับห้องทำงานใต้ลานจอดรถ ที่มีหน้าต่าง…แต่ดันตรงกับเสาใหญ่พอดี ทั้งหมดนี้ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า งบประมาณที่ใช้สร้าง “คงไม่ใช่น้อย ๆ”
แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีรายละเอียดที่น่าเสียดายแบบนี้ ก็ได้แต่รู้สึกเสียดายแทนพี่น้องประชาชนที่เสียภาษี และเห็นใจตำรวจที่ต้องมาทำงานในอาคารที่ควรจะดีกว่านี้
ปล. ไม่มีตำรวจคนไหนมาบ่นให้ฟังนะครับ ผมแค่เดินไปชื่นชมความสวยแล้วบังเอิญเห็น “ความสร้างสรรค์” บางอย่างด้วยตัวเอง
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่า เป็นอาคารที่สร้างใหม่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณดังกล่าว แต่ไม่มีใครให้ข้อมูล บอกเพียงว่า ให้ถามนาย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งว่า ตัวอาคารดัวกล่าวอยู่ระหว่างรอส่งมอบ โดยมีการนำฝ้าปิดไว้เพราะมีคนจรจัดขึ้นไปด้านบน
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า ที่ทำการ สน.สุทธิสารแห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)
เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคล และสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน ส่วนความเสียหายมีกระจกแตก 2 ครั้งทางด้านล่างของตัวอาคาร
ด้าน พล.ต.ต.ทินกร กล่าวว่า ยืนยันว่า ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย มีการยื่นของบประมาณจัดการดำเนินก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามกรอบระยะเวลากำหนด หากมีข้อบกพร่องจุดใด สามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อทำให้การดำเนินการดังกล่าว ได้รับความโปร่งใสและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้การทำงานของตำรวจสามารถอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนเข้ารับการบริการ ได้อย่างดีที่สุดต่อไป