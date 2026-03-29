ภารกิจสุดพีก! ตามหา “คาปิบาราแสบ” แหกกรงสวนสัตว์หนี เจ้าหน้าที่เร่งค้นหา ได้เบาะแส โผล่ทั้งผับ-ริมหาด งานนี้โดนโซเชียลเจน AI แซวยับ จนกลายเป็นไวรัล
เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสดออนไลน์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569
รายงานจากสื่อต่างประเทศ กลายเป็นไวรัลวุ่น ๆ เมื่อสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง คาปิบารา แหกกรงหนี หลุดออกจากสวนสัตว์ในอังกฤษ และยังคงลอยนวลนานเกือบ 2 สัปดาห์
“แซมบา” คาปิบาราเพศเมียวัย 9 เดือน หลบหนีออกจาก Marwell Zoo เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าถูกพบเห็นในหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณผับและขณะนอนอาบแดดริมแม่น้ำ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้
ความเคลื่อนไหวของแซมบาสร้างความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้สร้างภาพด้วยเทคโนโลยี AI แสดงให้เห็นสัตว์ตัวนี้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น เดินช้อปปิ้งในห้าง เข้าร้านทำผม หรือชมการแข่งขันฟุตบอล
ด้านสวนสัตว์ได้ระดมทีมค้นหาอย่างเต็มที่ ทั้งสุนัขดมกลิ่นเฉพาะทางและโดรนตรวจจับความร้อน เพื่อเร่งติดตามตัวแซมบา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความว่องไว สามารถวิ่งได้เร็วถึงประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลอรา รีด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสวนสัตว์ เปิดเผยกับ The Guardian ว่า ได้ส่งทีมค้นหาพร้อมอุปกรณ์พิเศษเพื่อแกะรอยกลิ่นและตรวจจับความเคลื่อนไหวของสัตว์แล้ว
รายงานระบุว่า ในเวลาเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจาก “แซมบา” และ “แทงโก” พี่น้องของมันถูกนำตัวมายังสวนสัตว์ ทั้งคู่ก็หลบหนีออกจากคอกชั่วคราวผ่านช่องโหว่ที่เกิดขึ้น โดยแทงโกถูกพบตัวในเวลาต่อมา แต่แซมบายังคงหลบหนีอยู่
สวนสัตว์เร่งติดตามตัวแซมบาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกังวลผลกระทบจากการที่ลูกสัตว์ทั้งสองต้องแยกจากกัน
หลังการหลบหนีเพียง 2 วัน มีรายงานพบแซมบาที่ผับ The Ship Inn ซึ่งอยู่ห่างจากสวนสัตว์ประมาณ 3 กิโลเมตร โดย เอ็มมา สมิธ ผู้จัดการผับเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชนอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีผู้พบเห็นแซมบานอนอาบแดดอยู่ริมน้ำ ก่อนลงไปแช่น้ำ โดย คลอดี แพดดิก ผู้ที่พบเห็นเล่าว่า “มันเป็นภาพที่น่าทึ่งมาก ฉันไม่เคยเห็นคาปิบารามาก่อนเลย”
ขณะนี้ การค้นหายังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและผู้ใช้งานโซเชียลทั่วโลกที่ติดตามการผจญภัยของ “แซมบา” อย่างใกล้ชิด
ที่มา New York Post