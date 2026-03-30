หมอเจด เตือน 7 พฤติกรรมก่อนนอน ที่คิดว่าปกติ เสี่ยง “สมองขาดเลือด” เช็กเลย ใครกำลังทำอยู่บ้าง เผย สิ่งที่ควรทำแทนก่อนนอนมีอะไรบ้าง
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ระบุว่า หลายคนมีพฤติกรรมก่อนนอนที่คิดว่า “ปกติ” เช่น เล่นมือถือยาว ๆ นอนดึก กินดึก หรือเครียดก่อนนอน
แต่รู้ไหมครับว่า ช่วงก่อนนอนคือช่วงที่ร่างกายต้อง “ลดความดัน ลดการเต้นหัวใจ และปรับการไหลเวียนเลือด” เพื่อเข้าสู่โหมดซ่อมแซม ถ้าพฤติกรรมเราขัดกับจังหวะนี้ทุกคืน อาจทำให้หลอดเลือดหดตัว เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงแบบเงียบ ๆ
จนเพิ่มความเสี่ยง “สมองขาดเลือด” ในระยะยาวได้ ลองเช็กดูว่าคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่า
1.เล่นมือถือก่อนนอนนาน ๆ
แสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปกดฮอร์โมนเมลาโทนิน ทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่โหมดพักจริง ๆ ระบบประสาทยังตื่นตัว หลอดเลือดยังหดตัว และความดันไม่ลดลงตามธรรมชาติ ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปสมองแย่ลง และยังทำให้นอนหลับไม่ลึกอีกด้วย
2.นอนดึกเป็นประจำ
การนอนหลังเที่ยงคืนบ่อย ๆ ทำให้จังหวะฮอร์โมนรวน โดยเฉพาะคอร์ติซอลที่ควรลดตอนกลางคืน กลับยังสูงอยู่ ส่งผลให้หลอดเลือดหดตัว ความดันไม่ลด และเพิ่มความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะสมองขาดเลือดในระยะยาว
3.กินมื้อหนักก่อนนอน
การกินอิ่มจัด โดยเฉพาะของมันหรือหวานก่อนนอน จะทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารมากขึ้น ขณะที่สมองและระบบอื่นได้รับเลือดน้อยลงชั่วคราว และยังทำให้ระดับน้ำตาลแกว่ง ส่งผลต่อคุณภาพการนอนและการฟื้นฟูของสมอง
4.ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน
หลายคนคิดว่าช่วยให้หลับง่าย แต่จริง ๆ แล้วแอลกอฮอล์ทำให้หลอดเลือดขยายแล้วหดตัวผิดจังหวะ รบกวนการไหลเวียนเลือด และทำให้การนอนหลับไม่ลึก ส่งผลให้สมองไม่ได้ฟื้นฟูเต็มที่ และเพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดในระยะยาว
5.เครียดหรือคิดงานก่อนนอน
ความเครียดจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันสูง และหลอดเลือดหดตัว ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงโดยไม่รู้ตัว ถ้าเกิดซ้ำ ๆ ทุกคืน จะกลายเป็นการอักเสบสะสมในหลอดเลือด และรบกวนการนอนลึก ทำให้สมองฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่ในระยะยาว
6.นอนในห้องอากาศไม่ถ่ายเท
ห้องที่อากาศอับ หรือมีออกซิเจนต่ำ จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลงขณะนอน ส่งผลให้สมองได้รับออกซิเจนและเลือดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคนที่นอนปิดห้องสนิท ไม่มีการระบายอากาศ อาจเสี่ยงมากกว่าที่คิด และอาจทำให้ตื่นมาแล้วมึนหัว อ่อนเพลีย หรือหลับไม่สนิท
7.ดื่มคาเฟอีนช่วงเย็นถึงดึก
กาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มชูกำลัง จะกระตุ้นระบบประสาท ทำให้หลอดเลือดยังหดตัว และร่างกายไม่เข้าสู่โหมดพักจริง หลายคนคิดว่าแค่แก้วเดียวไม่น่ามีผล แต่คาเฟอีนมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นานหลายชั่วโมง ทำให้ความดันไม่ลดและรบกวนการไหลเวียนเลือดไปสมองในช่วงสำคัญ ถ้าดื่มเป็นประจำช่วงเย็นถึงดึก ความเสี่ยงจะสะสมโดยไม่รู้ตัวได้ครับ
สิ่งที่ควรทำแทนก่อนนอน
- งดหน้าจออย่างน้อย 30-60 นาที ก่อนนอน
- กินมื้อเย็นให้ห่างจากเวลานอน 2-3 ชั่วโมง
- ปรับห้องให้มืด เงียบ และอากาศถ่ายเท
- หายใจลึก ๆ หรือยืดตัวเบา ๆ ลดความเครียด
- เข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อรีเซ็ตฮอร์โมน
สมองขาดเลือดไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันเสมอไป แต่เกิดจาก “พฤติกรรมเล็ก ๆ ซ้ำ ๆ ทุกคืน” ที่ทำให้หลอดเลือดทำงานผิดจังหวะ เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงแบบเงียบ ๆ ถ้าอยากให้สมองฟื้นตัวดี นอนหลับลึก และลดเสี่ยงสโตรกในระยะยาว เริ่มปรับพฤติกรรมก่อนนอนตั้งแต่คืนนี้ครับ