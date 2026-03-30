ผีน้อยหญิงไทยเมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่ ซิ่ง BMW เถื่อน พุ่งชนรถจอดไฟแดงในเกาหลีใต้ ในรถพบคนไทยนั่งมาด้วย 2 คน เตรียมผลักดันออกนอกประเทศ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2026 สถานีตำรวจคิมโพ จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ โดยได้ยื่นขอหมายจับ น.ส.เอ (นามสมมติ) สัญชาติไทย อายุประมาณ 30 ปี ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจัดการยานยนต์ และกฎหมายคนเข้าเมือง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลาประมาณ 07.20 น. น.ส.เอ ได้ขับรถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) ในสภาพมึนเมาและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บนถนนในเขตทงจินอึบ เมืองคิมโพ ก่อนพุ่งชนรถยนต์คาร์นิวัลที่จอดรอสัญญาณไฟอยู่ ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา หลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย จากการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าสูงกว่า 0.08% ซึ่งเป็นระดับที่เข้าข่ายต้องถูกเพิกถอนใบขับขี่
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า น.ส.เอ และผู้โดยสารอีก 2 คน (ชาย 1 หญิง 1 สัญชาติไทย อายุประมาณ 30 ปี) ที่อยู่ในรถคันเดียวกัน มีสถานะพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เกินกำหนด (Overstay) โดยทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และไม่เดินทางกลับตามกำหนด
นอกจากนี้ยังพบว่า รถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถที่ถูกจำหน่ายออกจากระบบและระงับทะเบียนแล้ว โดย น.ส.เอ ได้รับโอนมาจากชาวต่างชาติรายหนึ่งที่เดินทางกลับประเทศไปก่อนหน้านี้ และนำมาใช้งานโดยผิดกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้โดยสารทั้ง 2 คน ส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ขณะที่ น.ส.เอ อยู่ระหว่างกระบวนการขอหมายจับ และคาดว่าจะถูกส่งตัวให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหามีสถานะพำนักผิดกฎหมาย จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งทางคดีอาญาและกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัดต่อไป
ที่มา FB : เกาหลี มีเรื่องเล่า