ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งหลายราย ส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าบริการ หลังเผชิญแรงกดดันต้นทุนพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงาน
แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมระบุว่า ผู้ให้บริการขนส่งพยายามแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับลด ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มแบกต้นทุนต่อไม่ไหว และจำเป็นต้องพิจารณาปรับอัตราค่าบริการ
ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินการของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่เป็นแนวทางที่มีการหารือร่วมกันในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้การปรับตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดความผันผวนของตลาด
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังหารือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบและหลีกเลี่ยงการปรับขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม จากข้อจำกัดด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางเลือกในการตรึงราคามีอยู่อย่างจำกัด
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการปรับอัตราค่าบริการ โดยยังไม่มีการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่มีแนวโน้มที่จะมีความชัดเจนในระยะถัดไป
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะพยายามดำเนินการอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด