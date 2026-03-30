ขนส่งทางบก เล็งขึ้นอัตราค่าโดยสาร รถประจำทางสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอด โดยเตรียมข้อมูลเสนอต่อ รมว.คมนาคม
30 มี.ค. 69 – ที่กรมการขนส่งทางบก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึง แนวทางการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามสนับสนุนค่าพลังงานผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่ ช่วงที่ผ่านมาเคยอุ้มถึงลิตรละ 20 บาท จนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16-17 บาท เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนและผู้ประกอบการ
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังมีความผันผวนสูงและไม่สามารถคาดการณ์จุดสิ้นสุดได้ชัดเจน ทำให้เกิดการตัดสินใจระหว่างการลอยตัวตามกลไกตลาด หรือ “พยุงราคา” ซึ่งทางขนส่งทางบก จึงต้องวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
สำหรับมาตรการดูแลรถบรรทุก เตรียมออกมาตรการราคามาตรฐานควบคุม เพื่อป้องกันการปรับราคาขนส่งที่สูงเกินควรโดยอาศัยจังหวะน้ำมันแพง ซึ่งใช้สูตรคำนวณที่อ้างอิงตามค่า K (Escalation Factor) ของกรมทางหลวง เพื่อให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานว่าหากน้ำมันขึ้น 10% ค่าขนส่งควรปรับขึ้นในสัดส่วนเท่าไหร่ และหากราคาน้ำมันปรับตัวลง ราคาขนส่งก็ต้องลงตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน
ขณะที่รถโดยสารสาธารณะ ทางขนส่งทางบกได้เตรียมข้อมูลเสนอต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เพื่อขออนุญาตปรับขึ้นค่าโดยสารให้ผู้ประกอบการอยู่รอด
โดยจะเป็นการปรับอัตราในลักษณะขั้นบันได ขยับขึ้น 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 5 บาท, 200 กิโลเมตร เพิ่ม 10 บาท, และ 300 กิโลเมตร เพิ่ม 15 บาท ระยะทาง 400 กิโลเมตร ปรับขึ้น 20 บาทเป็นต้น เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่กระทบต่อประชาชนมากเกินไป