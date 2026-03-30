ต้นเหตุอาจมีอึ้ง! ชายสูงวัย เลิกบุหรี่มา 20 ปี ตรวจเจอ วัณโรคเทียม ในปอด กับเบาหวาน คาดสาเหตุอาจมาจากสูดละอองน้ำประปาตอนอาบน้ำ
วันที่ 30 มี.ค.69 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” เกี่ยวกับเคสของคนไข้สูงวัย เลิกสูบบุหรี่มา 20 ปี จู่ๆ ติดเชื้อวัณโรคเทียม และเบาหวาน สาเหตุอาจมาจากละอองน้ำประปา โดยระบุว่า
ผู้ป่วยชายอายุ 80 ปี มีไอบ้าง ไอมีเลือดปนเล็กน้อย เหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด 8 กิโลกรัมใน 1 เดือน เคยสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง หยุดสูบ 20 ปี เป็นโรคเบาหวาน
ตรวจร่างกาย ไม่มีไข้ ฟังปอดผิดปกติ เอกซเรย์ปอดเห็นโพรงในปอดข้างขวาด้านบนและพังผืดในปอดซ้ายด้านบน ทำคอมพิวเตอร์ปอด เห็นโพรงขนาด 6 เซนติเมตรในปอดขวาด้านบนและมีหลอดลมโป่งพองในปอดด้านบนทั้ง 2 ข้าง
ส่งเสมหะย้อมเชื้อพบ AFB+2 ส่งตรวจสารพันธุกรรมพบวัณโรคเทียม เพาะเชื้อขึ้นเชื้อ Mycobacterium kansasii ไวต่อยา Rifampicin, Clarithromycin, Moxifloxacin, Amikacin
วินิจฉัย : ติดเชื้อวัณโรคเทียม Mycobacterium kansasii ในปอด และโรคเบาหวาน เริ่มยา Rifampicin, Ethambutol, Azithromycin และ Moxifloxacin รักษาวัณโรคเทียม M.kansasii
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเชื้อวัณโรคเทียม M.kansasii ไม่พบในดิน ในน้ำตามธรรมชาติ แต่พบได้บ่อยในน้ำประปา โรคนี้พบไม่บ่อย ไม่ติดต่อจากคนสู่คน คนปกติไม่ติดเชื้อนี้จากสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยรายนี้อาจหายใจเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองน้ำประปาเวลาใช้ฝักบัวอาบน้ำ เนื่องจากเคยป่วยเป็นโรคหลอดลมโป่งพอง เชื้อนี้จึงเข้าไปเจริญเติบโตในรอยแผลเก่า โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องกินยา 12-18 เดือน