หมดโปรเตือนแล้ว! ตำรวจจราจร เปิดโทษ-ค่าปรับ 10 ข้อหาหลักกฎจราจร ที่เตรียมบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 เม.ย. นี้
30 มี.ค. 69 – ตำรวจจราจรจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใน 10 ข้อหาหลัก ที่เป็นสาเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 69
สำหรับ 10 ข้อหาหลักมีดังนี้
1. ขับรถเร็วเกินกำหนด : ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000)
2. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร : ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000)
3. ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย : ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
4. ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ (โดยไม่มีอุปกรณ์เสริม) : ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
5. ขับรถย้อนศร : ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (เดิม 500)
6. ไม่สวมหมวกนิรภัย (ทั้งคนขับและคนซ้อน) : ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
7. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ทั้งคนขับและผู้โดยสาร) : ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
8. ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน)
9. ขับขี่ขณะเมาสุรา : ปรับ 5,000 – 20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี
10. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย : ปรับ 5,000 – 20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี