เลิกคิดแทน! BTS ตอบเอง รองเท้าแบบไหนก็ใส่ขึ้นรถไฟฟ้าได้ หลังมีดราม่าด่าคนใส่รองเท้าแตะรัดส้นขึ้นรถไฟฟ้า บอกที่นี่เมืองหลวง ใส่แบบนี้อายชาวต่างชาติ

30 มี.ค. 69 – กลายเป็นที่ถกเถียงกันบนสังคมออนไลน์ ภายหลังมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์บัญชีหนึ่ง โพสต์ภาพผู้โดยสารใส่รองเท้าแตะแบบรัดส้นบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมเขียนข้อความระบุว่า

“เอาจริงจากใจ ไม่โอเคกับคนที่ใส่ร้องเท้าแบบนี้ขึ้น BTS อะ นี่มันเมืองหลวง อายต่างชาติ ใครเห็นด้วยเมนต์อย่าให้กูคิดแค่คนเดียว เพราะมันคือภาพลักษณ์ประเทศ” พร้อมกับแคปชันว่า “อุ… รองเท้าผ้าใบหัดใส่”

ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป จนกลายเป็นไวรัลถกเถียงกันอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องปกติ และนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ใส่กัน รวมถึงไม่เห็นด้วยกับผู้โพสต์นัก

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ออกมาตอบถึงดราม่าดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า ” ไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหน.. บีทีเอสก็ยินดีให้บริการนะครับ มาร่วมกันสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางไปด้วยกัน”

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