หมอเตือน 5 โรคซ่อนเร้น ที่หลายคนละเลย แต่สุดท้ายอาจจบที่ไอซียู เผยเป็นโรคที่ค่อยๆเป็น เป็นแล้วไม่มีอาการ แต่สุดท้ายร่างกายพัง

วันที่ 31 มี.ค.2569 นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ “หมอแอร์” หมอหัวใจและการกีฬา นักไตรกีฬาและอายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้ชำนาญการด้าน Sports Cardiology โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Akanis Srisukwattana ถึงโรคซ้อนเร้นที่อาจนำไปสู่อันตรายในระยะยาว ความว่า 5 โรคซ่อนเร้น ที่หลายคนละเลย แต่สุดท้ายอาจ “จบที่ ICU”

โรคที่ค่อยๆเป็น เป็นแล้วไม่มีอาการ บางครั้งอันตรายกว่าโรคที่เป็นรุนแรงครับ 5 โรค ที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ตอนจบ ร่างกายพังมี ดังนี้

1. ไขมันในเลือดสูง

โรคนี้ “ไม่มีอาการ” แต่กำลังสะสมคราบไขมันในหลอดเลือดทุกวัน ทั้งหัวใจ สมอง และไต
วันดีคืนดี

  • เส้นเลือดอุดตัน
  • กลายเป็น หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต

สิ่งที่น่าเสียดาย คือ โรคนี้ “ป้องกันได้ ตรวจได้ ตั้งแต่เริ่มมีคราบไขมัน และมียารักษาชัดเจน”
ที่สามารถลดโอกาสการเกิดได้สูงมาก

แต่คนส่วนใหญ่ ไม่เคยตรวจ ละเลย มีองค์ความรู้ที่ได้มาไม่ถูกต้อง ทำให้พลาดในการรักษา
ถ้าไขมันสูง อย่าลืมตรวจ Lipo a ทุกคน และ พิจราณา ตรวจ Apo B ร่วม ถ้าจำเป็น

2. หยุดหายใจขณะหลับ (OSA)

หลายคนคิดว่าแค่ “กรน” แต่จริงๆ คือ เรากำลัง “ขาดออกซิเจนทั้งคืน” ทุกครั้งที่หยุดหายใจ

  • ความดันพุ่ง
  • หัวใจทำงานหนัก โดนบีบรัดจากความดันในปอดที่สูงขึ้น
  • ออกซิเจนในเลือดต่ำ ฮอร์โมนเครียดหลั่ง

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกคืน สุดท้าย

  • ความดันสูง
  • เบาหวาน
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • เส้นเลือดสมอง

นี่คือ “ตัวเร่งโรคหัวใจ” ที่แรงมาก แต่คนมองข้าม ถ้ามีนอนกรนแล้วหยุดหายใจ หรือตัว smart watch วัดความอิ่มตัวออกซิเจนได้ต่ำกว่า 90% บ่อยๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำ sleep test
บางครั้งการรักษาโรคหยุดหายใจ ทำให้ความดัน น้ำตาล เบาหวาน หัวใจเต้นผิดจังหวะดีขึ้นหมดเลยครับ

3. น้ำตาลสูงแบบไม่รู้ตัว

คนเป็นเบาหวาน → รู้ตัว กินยา แต่กลุ่มที่อันตรายคือ “ยังไม่เป็น แต่เริ่มผิดปกติ” HbA1c 5.7–6.4 หรือมีภาวะดื้ออินซูลิน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ร่างกายอยู่ในภาวะ “อักเสบเรื้อรัง” inflammation
หลอดเลือดจะเสื่อมเร็วขึ้นแบบเงียบๆ endothelial dysfunction พูดง่ายๆเป็นตัวเร่งให้โรคหัวใจมาเร็วขึ้น

การตรวจ น้ำตาลโดยดูค่าเฉลี่ยน้ำตาล Hba1c จึงมีประโยชน์มากกว่าการเจาะน้ำตาลแบบธรรมดานะครับ ควรเจาะคู่กันเป็นระยะเพื่อทำการปรับปรุงไลฟ์สไตล์ให้ เป็นค่าปกติครับ

4. ไม่ออกกำลังกาย (Sedentary lifestyle)

เนือยนิ่ง อันนี้หลายคนไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่จริงๆ “อันตรายไม่แพ้โรค” การไม่ขยับร่างกาย
ทำให้ VO₂max ต่ำ กล้ามเนื้อลด ดื้ออินซูลิน ระบบเผาผลาญพัง ข้อมูลชัดมากว่า
คนที่ vo2max ต่ำ เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ vo2 max ดีอย่างมีนัยสำคัญ

5. ความดันโลหิตสูงแบบเงียบ

ไม่มีอาการ หลายคนคิดว่าสูงนิดเดียวไม่น่าเป็นอะไร แต่ทำลายทุกอวัยวะ

  • หัวใจโต
  • หลอดเลือดแข็ง
  • ไตเสื่อม
  • เส้นเลือดสมองแตก/ตีบ

ความดัน ที่เกิน 130/80 ถือว่าเริ่มความดันสูง ต้องทำการปรับไลฟ์สไตล์ ออกกำลังสม่ำเสมอ ลดอาหารเค็ม ลดน้ำหนักส่วนเกินลง

ถ้ายังไม่ดีขึ้นพิจารณาให้การรักษาโดยยา คุมให้ได้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ทำได้

สรุปแล้ว

โรคที่น่ากลัวที่สุด อันตรายที่สุด ไม่ใช่โรครุนแรง แต่คือ “โรคที่เราเป็น…แต่ไม่รู้ตัว” และเป็นนานๆ
ทั้ง 5 อย่างนี้ ดูให้ดี ใส่ใจ รักษาให้ดี เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับ

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