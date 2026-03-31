หมอเตือน 5 โรคซ่อนเร้น ที่หลายคนละเลย แต่สุดท้ายอาจจบที่ไอซียู เผยเป็นโรคที่ค่อยๆเป็น เป็นแล้วไม่มีอาการ แต่สุดท้ายร่างกายพัง
วันที่ 31 มี.ค.2569 นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ “หมอแอร์” หมอหัวใจและการกีฬา นักไตรกีฬาและอายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้ชำนาญการด้าน Sports Cardiology โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Akanis Srisukwattana ถึงโรคซ้อนเร้นที่อาจนำไปสู่อันตรายในระยะยาว ความว่า 5 โรคซ่อนเร้น ที่หลายคนละเลย แต่สุดท้ายอาจ “จบที่ ICU”
โรคที่ค่อยๆเป็น เป็นแล้วไม่มีอาการ บางครั้งอันตรายกว่าโรคที่เป็นรุนแรงครับ 5 โรค ที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ตอนจบ ร่างกายพังมี ดังนี้
1. ไขมันในเลือดสูง
โรคนี้ “ไม่มีอาการ” แต่กำลังสะสมคราบไขมันในหลอดเลือดทุกวัน ทั้งหัวใจ สมอง และไต
วันดีคืนดี
- เส้นเลือดอุดตัน
- กลายเป็น หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต
สิ่งที่น่าเสียดาย คือ โรคนี้ “ป้องกันได้ ตรวจได้ ตั้งแต่เริ่มมีคราบไขมัน และมียารักษาชัดเจน”
ที่สามารถลดโอกาสการเกิดได้สูงมาก
แต่คนส่วนใหญ่ ไม่เคยตรวจ ละเลย มีองค์ความรู้ที่ได้มาไม่ถูกต้อง ทำให้พลาดในการรักษา
ถ้าไขมันสูง อย่าลืมตรวจ Lipo a ทุกคน และ พิจราณา ตรวจ Apo B ร่วม ถ้าจำเป็น
2. หยุดหายใจขณะหลับ (OSA)
หลายคนคิดว่าแค่ “กรน” แต่จริงๆ คือ เรากำลัง “ขาดออกซิเจนทั้งคืน” ทุกครั้งที่หยุดหายใจ
- ความดันพุ่ง
- หัวใจทำงานหนัก โดนบีบรัดจากความดันในปอดที่สูงขึ้น
- ออกซิเจนในเลือดต่ำ ฮอร์โมนเครียดหลั่ง
ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกคืน สุดท้าย
- ความดันสูง
- เบาหวาน
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- เส้นเลือดสมอง
นี่คือ “ตัวเร่งโรคหัวใจ” ที่แรงมาก แต่คนมองข้าม ถ้ามีนอนกรนแล้วหยุดหายใจ หรือตัว smart watch วัดความอิ่มตัวออกซิเจนได้ต่ำกว่า 90% บ่อยๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำ sleep test
บางครั้งการรักษาโรคหยุดหายใจ ทำให้ความดัน น้ำตาล เบาหวาน หัวใจเต้นผิดจังหวะดีขึ้นหมดเลยครับ
3. น้ำตาลสูงแบบไม่รู้ตัว
คนเป็นเบาหวาน → รู้ตัว กินยา แต่กลุ่มที่อันตรายคือ “ยังไม่เป็น แต่เริ่มผิดปกติ” HbA1c 5.7–6.4 หรือมีภาวะดื้ออินซูลิน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ร่างกายอยู่ในภาวะ “อักเสบเรื้อรัง” inflammation
หลอดเลือดจะเสื่อมเร็วขึ้นแบบเงียบๆ endothelial dysfunction พูดง่ายๆเป็นตัวเร่งให้โรคหัวใจมาเร็วขึ้น
การตรวจ น้ำตาลโดยดูค่าเฉลี่ยน้ำตาล Hba1c จึงมีประโยชน์มากกว่าการเจาะน้ำตาลแบบธรรมดานะครับ ควรเจาะคู่กันเป็นระยะเพื่อทำการปรับปรุงไลฟ์สไตล์ให้ เป็นค่าปกติครับ
4. ไม่ออกกำลังกาย (Sedentary lifestyle)
เนือยนิ่ง อันนี้หลายคนไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่จริงๆ “อันตรายไม่แพ้โรค” การไม่ขยับร่างกาย
ทำให้ VO₂max ต่ำ กล้ามเนื้อลด ดื้ออินซูลิน ระบบเผาผลาญพัง ข้อมูลชัดมากว่า
คนที่ vo2max ต่ำ เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ vo2 max ดีอย่างมีนัยสำคัญ
5. ความดันโลหิตสูงแบบเงียบ
ไม่มีอาการ หลายคนคิดว่าสูงนิดเดียวไม่น่าเป็นอะไร แต่ทำลายทุกอวัยวะ
- หัวใจโต
- หลอดเลือดแข็ง
- ไตเสื่อม
- เส้นเลือดสมองแตก/ตีบ
ความดัน ที่เกิน 130/80 ถือว่าเริ่มความดันสูง ต้องทำการปรับไลฟ์สไตล์ ออกกำลังสม่ำเสมอ ลดอาหารเค็ม ลดน้ำหนักส่วนเกินลง
ถ้ายังไม่ดีขึ้นพิจารณาให้การรักษาโดยยา คุมให้ได้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ทำได้
สรุปแล้ว
โรคที่น่ากลัวที่สุด อันตรายที่สุด ไม่ใช่โรครุนแรง แต่คือ “โรคที่เราเป็น…แต่ไม่รู้ตัว” และเป็นนานๆ
ทั้ง 5 อย่างนี้ ดูให้ดี ใส่ใจ รักษาให้ดี เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับ