เพชรประเสริฐทัวร์ ปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. รอขนส่งทางบกปรับราคาค่าโดยสารใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น

31 มี.ค. 69 – เพชรประเสริฐทัวร์ (Phet Prasert) ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ประกาศปิดปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าชั่วคราวดังต่อไปนี้

สาย 14
กรุงเทพฯ – ภูเรือ
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์
กรุงเทพฯ – หล่มสัก
กรุงเทพฯ – หล่มเก่า
กรุงเทพฯ – ภูเรือ
กรุงเทพฯ – หนองบัวแดง

สาย 138
หล่มสัก – ระยอง

ระหว่างวันที่ 6 – 20 เม.ย. 69

เนื่องจาก กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้ข้อมูลค่าโดยสารถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อระบบปรับปรุงแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

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