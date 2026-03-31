กรมควบคุมมลพิษ ต่อสายคุย ลาว-เมียนมา วอนช่วยเข้มงดการเผา เร่งลดจุดความร้อนโดยด่วน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
31 มี.ค. 69 – นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้เร่งดำเนินการ 3 แนวทางหลัก ขอความร่วมมือในการลดจุดความร้อนในภาพรวมของภูมิภาค
โดยมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทาง WhatsApp Hotline ไปยังอธิบดีของเมียนมา และ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประสานกรมเอเชียตะวันออก เพื่อใช้กลไกทางการทูตในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ให้เร่งลดจุดความร้อนโดยด่วน
ประเทศเพื่อนบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเมียนมารายงานว่า อธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่กำกับการดับไฟ พร้อมประชุมหน่วยงานในรัฐฉานและหงสาวดี เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้งดการเผา
ขณะที่ สปป.ลาว ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิด ทั้งการเสริมศักยภาพการดับไฟป่าและไฟในพื้นที่เกษตร รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้งดเผา และร่วมกันควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น
จากการประสานงานดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเมียนมาจาก 10,834 จุด ลดลงเหลือ 5,505 จุด และใน สปป.ลาว จาก 4,157 จุด ลดลงเหลือ 2,704 จุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา