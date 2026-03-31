จ่อขึ้นราคาอีก! พีที แจ้งข่าวลูกค้า ขายน้ำดื่มแพ็ก จะยังคงราคาเดิมไว้ จนกว่าสต็อกเก่าจะหมด เหตุต้นทุนเม็ดพลาสติกสูงขึ้น
วันที่ 31 มี.ค.69 จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดวิกฤตน้ำมันไปทั่วโลก แม้แต่พลาสติกก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ทำให้หลายๆ ประเทศขาดตลาด รวมทั้งไทยด้วย ด้วยสาเหตุดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มราคาขึ้นไปด้วย
ล่าสุด PT Station โพสต์แจ้งข่าวถึงลูกค้าน้ำดื่ม ว่าจะเตรียมขึ้นราคาน้ำดื่ม เนื่องจากต้นทุนการผลิตขวดน้ำสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาเม็ดพลาสติก โดยระบุข้อความว่า
จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตและเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น ทางบริษัท PT ขอเรียนแจ้งลูกค้าสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ราคาจำหน่ายปลีกน้ำดื่มแพ็กขนาด 1,500 มิลลิลิตร (แพ็ก 6 ขวด) จะคงราคาเดิม จนกว่าสต๊อกเก่าจะหมด
ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกสามารถติดตามสินค้าราคาพิเศษได้ที่ หัวจ่ายปั๊มน้ำมันพีทีทุกสาขา และที่ร้านแมกซ์มาร์ท บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและขออภัยในความไม่สะดวก