หมอโอ๊ค แนะ ทำ 10 สิ่งนี้ทุกเช้า แค่ 10 นาที เลือดไหลเวียนดี ไม่หนืดข้น ลดเสี่ยงอัมพาต สมองตีบได้จริงในระยะยาว ทำทันที สุขภาพเปลี่ยนทันที
นพ.ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ หรือ หมอโอ๊ค เจ้าของเพจ “หมอโอ๊ค DoctorSixpack” ได้โพสต์ข้อความถึงวิธีช่วยลดความเสี่ยงเป็นอัมพาตและสมองตีบ ระบุว่า ทำ 10 สิ่งนี้ ทุกเช้า เลือดไหลเวียนดี ไม่หนืดข้น ลดเสี่ยงอัมพาต สมองตีบ!
1.ดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือชมพูปลายช้อน (Electrolyte Hydration)
ทำไมต้องทำ : การดื่มน้ำเปล่าธรรมดาดีครับ แต่การเติมเกลือหิมาลัย (เกลือชมพู) เล็กน้อย จะช่วยเติมแร่ธาตุ (Electrolytes) ที่สูญเสียไประหว่างหลับ ช่วยดึงน้ำเข้าสู่เซลล์และกระแสเลือดได้เร็วขึ้น เจือจางความหนืดข้นของเลือดได้ทันทีโดยไม่ทำให้ไตทำงานหนัก
2.บริหารน่องสูบฉีดเลือด (Soleus Pushups)
ทำไมต้องทำ : กล้ามเนื้อน่องเปรียบเสมือน “หัวใจดวงที่สอง” ครับ แทนที่จะเดินเฉยๆ ระหว่างแปรงฟันให้ลอง “เขย่งปลายเท้า” ขึ้นลง 30 ครั้ง การหดตัวของกล้ามเนื้อ Soleus จะบีบปั๊มเลือดดำที่คั่งค้างอยู่ที่ขา ให้ไหลกลับคืนสู่หัวใจได้อย่างทรงพลัง ลดความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตัน
3.ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจัด (Mammalian Dive Reflex)
ทำไมต้องทำ : การวักน้ำเย็นจัดล้างหน้าหรือแตะบริเวณท้ายทอย จะไปกระตุ้นเส้นประสาท Vagus Nerve ทันที ซึ่งเป็นสวิตช์เปิดระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (โหมดพักผ่อน) ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ และคลายหลอดเลือดที่หดเกร็งยามเช้าครับ
4.รับแสงแดดอ่อนๆ เพื่อสร้างไนตริกออกไซด์ (Morning UVA)
ทำไมต้องทำ : นอกจากการรีเซตนาฬิกาชีวิตแล้ว รังสียูวีเอ (UVA) อ่อนๆ ยามเช้าที่ตกกระทบผิวหนัง จะไปกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยก๊าซ “ไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide)” เข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิตได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ
5.เดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นดิน (Earthing / Grounding)
ทำไมต้องทำ : เลือดที่อักเสบมักเต็มไปด้วยประจุบวก (อนุมูลอิสระ) การถอดรองเท้าเดินเหยียบพื้นหญ้าหรือดินเปียกๆ 5 นาที ร่างกายจะดูดซับอิเล็กตรอนอิสระจากพื้นโลก ซึ่งมีฤทธิ์ดับไฟอักเสบและลดการเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดง ทำให้เลือดไม่เหนียวหนืดครับ
6.ชะลอการดื่มกาแฟออกไป 90 นาที (Delay Caffeine)
ทำไมต้องทำ : ตื่นปุ๊บดื่มกาแฟปั๊บ จะยิ่งไปบวกกับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงอยู่แล้ว ทำให้ความดันกระชากและหลอดเลือดหดตัวรุนแรง การรอให้คอร์ติซอลลดลงตามธรรมชาติ (ประมาณ 90 นาทีหลังตื่น) แล้วค่อยดื่ม จะช่วยปกป้องเยื่อบุหลอดเลือดได้ดีกว่าครับ
7.หายใจแบบ 4-7-8 พร้อมขอบคุณตัวเอง (Gratitude Breathing)
ทำไมต้องทำ : ความเครียดคือตัวทำเลือดหนืดครับ นั่งนิ่งๆ หายใจเข้า 4 วินาที กลั้น 7 วินาที เป่าออก 8 วินาที พร้อมนึกถึงสิ่งดีๆ การทำเช่นนี้ช่วยกดสวิตช์ลดความเครียดระดับเซลล์ ลดภาวะความดันโลหิตสูงแฝงช่วงเช้าได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
8.ดื่มชาเขียวมัทฉะออร์แกนิค (EGCG Power)
ทำไมต้องทำ : มัทฉะแท้คือสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระ (EGCG) ที่ช่วยลดไขมันเลวและทะลวงตะกรันในหลอดเลือดครับ (ย้ำกฎเหล็ก! มัทฉะสูตรหมอโอ๊ค ห้ามลาเต้ ต้องชงกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเท่านั้น ห้ามใส่นมและน้ำตาลโดยเด็ดขาด!)
9.เติมไขมันดีจาก อะโวคาโด น้ำมันมะกอก และเสริมโอเมก้า 3
ทำไมต้องทำ : ตามสูตรแหวนทอง เราต้องเปลี่ยนไขมันเลวเป็นไขมันดีครับ อะโวคาโดและน้ำมันมะกอกสกัดเย็น (EVOO) มีกรดโอเลอิก (Oleic acid) ที่ช่วยให้หลอดเลือดลื่นไหล และการเสริม โอเมก้า 3 (EPA/DHA) จะทำหน้าที่เป็นนักดับเพลิง ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดไม่ให้เหนียวหนืดติดกันเป็นลิ่มครับ
10.ทานถั่วเมล็ดอ่อน 8 ชนิด (โดยเฉพาะ ถั่วเลนทิล – Lentils)
ทำไมต้องทำ : มื้อเช้าที่เต็มไปด้วยกากใยจากถั่ว (เช่น ถั่วเลนทิล ถั่วแระ ถั่วลูกไก่) คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและโปรตีนพืชชั้นยอด ไฟเบอร์ในถั่วจะช่วยดักจับคอเลสเตอรอลในลำไส้ และชะลอไม่ให้น้ำตาลพุ่งเข้ากระแสเลือด ซึ่งภาวะน้ำตาลนิ่งนี่แหละครับ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เลือดไม่หนืดเป็นน้ำเชื่อม
เพื่อนๆ ครับ โรคหลอดเลือดสมอง หรือลิ่มเลือดอุดตัน ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มเลือกเวลาครับ แต่มันมักรอโจมตีในช่วงที่ร่างกายเรา “ขาดการดูแล” อย่างตอนเช้าในทุกๆ วัน การเริ่มต้นวันใหม่แค่ 10 นาทีด้วยวิถีชีวิตแบบ Longevity และอาหารต้นสาย จะช่วยลดความเสี่ยงได้จริงในระยะยาวครับ
ทำทันที สุขภาพเปลี่ยนทันทีครับ
ที่มา หมอโอ๊ค DoctorSixpack เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสดออนไลน์ 31 มี.ค. 2569