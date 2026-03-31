เกิดอะไรขึ้น! อาจารย์โต้ง โพสต์ถูกมหาวิทยาลัยให้ออกจากงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีผลทันที เจ้าตัวเปิดใจ คืนนี้จะให้คนเข้าไปเก็บของ หลังทำงานมานานถึง 17 ปี ฝากถึง “ยศชนัน” ด้วย
วันที่ 31 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงษ์ พูตระกูล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “หลังจากผมออกรายการ #โหนกระแส #เปิดปากกับภาคภูมิ #พี่อาร์ท วันนี้ (31 มี.ค.69) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ผมออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยครับ มีผล 1 เม.ย.69 #ธรรมาภิบาล #กระทรวงอว #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”
ล่าสุด ข่าวสดออนไลน์ ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ ดร.กษฤณพงษ์ ถึงประเด็นดังกล่าว ก็ได้รับการเปิดเผยว่า ปัญหาทั้งหมดเกิดจากการที่ตนเข้าไปจัดการเรื่องปัญหาในมหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 21-27 ธ.ค.67 ซึ่งมีกลุ่มคนลักลอบนำรถเข้ามาแอบขนดินออกไปอย่างต่อเนื่องถึง 7 วัน
โดยทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการสอบสวน ตั้งตนเข้าไปดูข้อเท็จจริง สุดท้ายมีการแจ้งความดำเนินคดี แต่ผลสอบออกมาปรากฏว่า ผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด
หลังจากนั้น ตนได้มีโอกาสไปออกรายการโหนกระแส และได้พูดสั้นๆ 10 นาที หลังมีคนวิจารณ์ว่า ตนไม่เคยทำงานบริหาร จึงไม่น่าจะมีความสามารถจัดการแก๊งสแกมเมอร์ได้ แต่ความจริงแล้ว ตนเคยจัดการปัญหาทุจริตในมหาวิทยาลัยมาแล้ว หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไป ตนจึงถูกตั้งกรรมการสอบทันที และมีบทสรุปว่า สิ่งที่ตนไปออกรายการนั้นผิดกฎหมายหลายข้อหา
ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการที่ตั้งมาสอบตนนั้น ก็เรียกไปให้ปากคำ แต่ตนติดธุระ จนสุดท้ายในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา มีคำสั่งว่าตนมีความผิด และต้องให้ออกจากมหาวิทยาลัย มีผลทันทีในวันพรุ่งนี้ คือ 1 เม.ย. คืนนี้ก็จะให้คนเข้าไปเก็บข้าวของออกไปทั้งหมด หลังจากทำหลักสูตรที่นี่มานานกว่า 17 ปี
สุดท้าย อยากฝากถึง “อาจารย์เชน” ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมว่า อยากให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย ทั้งผลสอบเรื่องปัญหาการลอบขนดินในมหาวิทยาลัย และปัญหาธรรมาภิบาล เพราะในอดีตตนได้ยื่นเรื่องไปทางกระทรวงนี้หลายครั้งแล้ว แต่ทุกครั้งไม่ได้รับคำตอบว่าจะดำเนินการอะไรทั้งสิ้น มีแต่ความเงียบตอบกลับมา