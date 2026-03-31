อ๊อฟ เผยตัวกาวใจ พาบิ๊กแอส ก้าวข้ามภูเขา พาแด๊กซ์ กลับมารียูเนียน คอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอสอยากให้มันครบ ในทุกความหมาย

วันที่ 31 มี.ค.69 ใช้เวลาถึง 15 ปี ที่สมาชิกวงได้กลับมาพบกัน สมการรอคอย หลังจากที่ BIG ASS โพสต์ภาพประกาศรียูเนียน โดยมี แด๊ก เอกลักษณ์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องนำ กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่แยกตัวออกไป เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ากว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้

ล่าสุด Aof BigAss ได้โพสต์ระบุว่า เรื่องนี้มันเริ่มจากวันที่เจ๋งบอกกับผม ตอนเราคุยกันเรื่องจะทำคอนเสิร์ตว่า“ถ้าพี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมขออย่างเดียวเลยนะพี่… ต้องมีพี่แด๊กด้วย เพื่อแฟนเพลง ส่วนตัวผม ผมมีความสุขอยู่แล้วกับทุกเวทีที่ได้เล่น

แต่คอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมอยากให้มัน ‘ครบ’ ในทุกความหมายของคำว่าบิ๊กแอส” เจ๋ง…สมชื่อจริงๆ ขอบคุณที่พาพี่ๆ ข้ามภูเขาลูกนี้มาได้สักที

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