สุดสะเทือนใจ ลูกชายนอนเฝ้าศพแม่ 3 วัน ไม่กล้าบอกใคร เหตุไร้เงินจัดพิธี ก่อนอินฟลูเอนเซอร์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ เผยเรื่องราวสุดหดหู่ ถามเหตุไม่เปิดห้อง กลัวศพแม่จะเริ่มมีกลิ่น แล้วเพื่อนบ้านจะได้กลิ่น ผมเกรงใจเขา

เป็นอีกเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อ นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือปอนด์ อินฟลูเอนเซอร์กู้ภัย โพสต์เฟซบุ๊ก จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง เล่าเรื่องราวหลังมีคนประสานขอให้ช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งใน จ.ปทุมธานี

โดยผู้เป็นแม่นอนเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน ขณะที่ลูกชายนั่งเฝ้าศพแม่อยู่เพียงลำพังในบ้านพัก ยังไม่มีการแจ้งตำรวจหรือกู้ภัย โดยลูกชายให้เหตุผลว่าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว เพื่อนำศพแม่ไปทำพิธี

โพสต์ระบุว่า วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง…เสียงปลายสายพูดกับผมเบาๆ เหมือนคนหมดแรง “พี่ครับ…ช่วยผมด้วย ผมนอนเฝ้าศพแม่มา 3 วันแล้ว ผมไม่มีเงินเลย”

คำพูดนั้นทำให้ผมนิ่งไปพักหนึ่ง ตอนแรกผมยังไม่ปักใจเชื่อ ผมจึงบอกให้เขาวิดีโอคอลมา ภาพที่ผมเห็นผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ทำให้หัวใจผมเหมือนถูกบีบแน่นทันที ในห้องเล็กๆ ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี มีชายคนหนึ่งอายุ 56 ปี กำลังนอนเฝ้าศพแม่ของตัวเอง แม่ของเขาอายุ 74 ปี และเขา…อยู่กับศพแม่แบบนั้นมาแล้ว 3 วันเต็ม

ผมรีบเดินทางไปหาเขาทันที เมื่อผมไปถึง ถามคำถามแรกกับเขาว่า “พี่กินข้าวหรือยัง” เขาส่ายหน้าเบาๆ แล้วตอบผมด้วยเสียงที่แทบไม่มีแรง “ผมยังไม่ได้กินอะไรมา 3 วันแล้วครับ”

ผมถามต่อทันที “ทำไมไม่ลงไปหาอะไรกิน” คำตอบของเขา ทำให้ผมจุกจนพูดอะไรไม่ออก เขาบอกกับผมว่า “ผมไม่กล้าลงไปครับ ผมกลัวศพแม่จะเริ่มมีกลิ่น แล้วเพื่อนบ้านจะได้กลิ่น ผมเกรงใจเขา…”

เขาจึงเลือกที่จะนอนเฝ้าศพแม่อยู่ในห้องนั้นตลอดสามวัน ผมถามเขาอีกคำหนึ่ง “พี่…ไม่เหม็นเหรอ” เขามองหน้าผม แล้วพูดทั้งน้ำตาว่า “เหม็นครับ…แต่มันไม่เป็นไร เพราะผมตั้งใจจะตายตามแม่ไปอยู่แล้ว”

ครอบครัวนี้อยู่กันเพียง 2 คนแม่ลูก บ้านที่อยู่…เอาไปจำนองไว้แล้ว และตอนนี้กำลังจะถูกยึด ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีใครให้พึ่ง เมื่อชีวิตเดินมาถึงทางตัน แม่กับลูกจึงตัดสินใจทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด ทั้งสองคนกินยา เพราะคิดว่าถ้าชีวิตมันไม่มีทางไปก็ขอจบมันตรงนี้ แต่โชคชะตากลับโหดร้ายเกินไป ลูกชาย…ยังมีชีวิตอยู่ แต่แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้ว

เขาจึงต้องนอนเฝ้าศพแม่ของตัวเอง อยู่ในห้องเล็กๆ นั้น ทั้งหิวทั้งเหนื่อย ทั้งหมดหวัง 3 วันเต็ม เขาไม่ไปไหน คำพูดของเขา มันสะเทือนใจผมอย่างบอกไม่ถูก คนๆ หนึ่งต้องสิ้นหวังขนาดไหนถึงจะยอม นอนเฝ้าศพแม่ของตัวเองถึง 3 วัน
เพราะเขาไม่มีเงินแม้แต่จะจัดงานศพให้แม่

ผมจึงตัดสินใจช่วยเหลือทันที มอบเงินให้เขา 5,000 บาท เพื่อให้มีเงินติดตัวไว้ดำเนินเรื่องเอกสารรับศพในวันพรุ่งนี้ และผมมอบเงิน 4,000 บาท ให้พี่กู้ภัยในพื้นที่ เป็นสินน้ำใจเล็กๆ เพื่อช่วยพาเขาไปตรวจร่างกาย

เมื่อเอกสารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ผมจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้แม่ของเขาทั้งหมด เรื่องนี้ทำให้ผมรู้เลยว่า บางครั้งคำว่า “ไม่มีจริงๆ” มันหนักเกินกว่าที่ใครหลายคนจะเข้าใจ

 

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