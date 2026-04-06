คนถกสนั่นโซเชียล! เจอร้านอาหารติดป้ายประกาศ รายได้หลักของไรเดอร์ ถูกหักมาจาก GP ของร้านค้า แบบนี้ ต้องการสื่อถึงอะไร ?
ร้านอาหารแห่งหนึ่งกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังติดป้ายประกาศเขียนว่า “ไรเดอร์ มีรายได้จาก ค่าจัดส่ง+โบนัสพิเศษ จากแอป โดยร้านค้าจะถูกหักค่า GP เฉลี่ย ๓๐-๓๕% (ไม่รวม Vat) ไรเดอร์รับรายได้หลักมาจากเงินส่วนหนึ่ง ที่แอปฯ ได้มาจากค่า GP ของร้านค้า”
ข้อความดังกล่าวพูดถึงโครงสร้างรายได้ของ “ไรเดอร์” และ ค่าธรรมเนียม GP (Gross Profit) ที่แอปพลิเคชันเดลิเวอรีเรียกเก็บจากร้านอาหาร หากลูกค้าสั่งอาหาร 100 บาท ร้านจะถูกหักค่า GP ประมาณ 30-35 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ร้านได้รับเงินจริงประมาณ 62-67 บาท ดังนั้นหลาย ๆ ร้าน จึงบวกค่าอาหารในแอปฯเพิ่มจากราคาปกติ
นั่นทำให้โพสต์นี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มไรเดอร์ ไม่เข้าใจว่าร้านต้องการสื่ออะไร เพราะปกติร้านก็บวกค่าอาหารเพิ่มในแอปฯ เพื่อหักค่า GP อยู่แล้ว คนจ่ายจริง ๆ คือลูกค้า ในส่วนของไรเดอร์ก็ทำตามหน้าที่คือวิ่งส่งอาหาร อำนวยความสะดวกให้ทั้งร้านและลูกค้า เพราะหากไม่มีไรเดอร์ ร้านก็ต้องรับผิดชอบการจัดส่งเอง
ชาวเน็ตรายหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “30-35%ที่ร้านจ่าย ก็เหมือนคุณเช่าตึก 1 คูหาเพื่อเปิดร้านตามสั่ง คุณขายของในแอปของเขาคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ค่ะ ส่วนตัวเราคิดแบบนี้ค่ะ ลูกค้าสั่งอาหาร1ครั้งเท่ากับ *ลูกค้าต้องจ่ายค่าอาหาร+จ่ายค่าส่ง* (ค่าส่ง)ที่ลูกค้าจ่าย คือค่าแรงพี่ไรเดอร์ค่ะ
30-35%ที่แอปได้จากร้านคุณ ใช่ค่ะ เขาอาจจะเอามาจัดเป็นเงินโบนัทหรือเงินพิเศษให้พี่ไรเดอร์บ้างในบางครั้งเช่น 1ครั้งต่อ1เดือน ซึ่งมันก็เรื่องของเขาป่ะ ก็มันเงินของเขา 30-35%ที่แอปเก็บจากร้าน เขาก็มีได้กำไรบ้างแหล่ะมากน้อย ก็เขาทำธุระกิจเพื่อหวังผลกำไร ก็ต้องมีกำไร แอปจะเจียดกำไรนั้นมาจัดค่าวิ่งพิเศษให้ไรเดอร์บ้างไรบ้าง มันก็เรื่องของเขาไหม ก็มันเงินของเขานิสู
นอกเหนื่อจาก 30-35% ที่ร้านจ่ายเพิ่มคือค่าโฆษณาค่าร่วมแคมเปญเพื่อดันยอดขายร้านอันนี้แอปเขาก็ไม่ได้บังคับค่ะ ว่าต้องเข้าร่วมทุกร้าน 30-35% ร้านตอนสมัคร่วมเป็นพาทเนอร์กับแอป เขามีเอกสารแจ้งชัดเจนไม่ใช่หรอ ให้อ่านก่อนที่คุณจะดกปุ่ม ยินยอม
ส่วนค่าภาษี อันนี้ตลกนะ บางคนบอกว่าร้านจ่าย 30-35% แล้วต้องแบกรับภาษีคนเดียว ทุกคนทุกอาชีพเมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีค่ะ ยกเว้นหมาแมวเพราะมันเป็นสัตว์มันทำงานไม่ได้มันไม่มีรายได้เหมือนคน”