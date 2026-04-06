เปิดใบหน้าใหม่จริงๆ ‘น้องฟ้า’ เหยื่อนายจ้างทารุณ 15 ปี ขอหยุดทำศัลยกรรมแล้ว เตรียมมีชีวิตใหม่ที่รอคอย หนุ่ม กรรชัย ช่วยเหลือมาตลอด 4 ปี
หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 มีเหตุการณ์สุดเวทนาของ น้องฟ้า หนุ่มวัย 29 ปี ที่ถูก เจ๊กั้ง นายจ้างและสามี ทำร้ายร่างกายอย่างทารุณโหดเหี้ยม ในระยะเวลา 15 ปี จนได้รับความบอบช้ำไปทั่วร่างกาย
นอกจากนี้ยังบังคับให้กินฉี่ อุจจาระสุนัข ส่งผลให้อวัยวะเพศเน่า ใบหน้าผิดรูป หลังจากเอกซเรย์พบว่ากระดูกหักทั่วร่าง และตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ทำงานอยู่ ไม่เคยได้เงินเดือน แถมยังถูกทารุณกรรมจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่พี่ชายจะพาเข้าแจ้งความ จนนายจ้างถูกดำเนินคดีในที่สุด
หลังผ่านพ้นมรสุม น้องฟ้า ได้รับการช่วยเหลือ โดยการศัยกรมผ่าตัดต่อเนื่อง 11 ครั้ง เป็นเวลานานถึง 4 ปี โดยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู ใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยระบุว่า “การผ่าตัดครั้งสุดท้าย เตรียมเปิดโฉม น้องฟ้า โหนกระแส ต้องเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย ทั้งแก้ไขชั้นตา แก้ไขริมฝีปาก ผ่าตัดดึงหน้า แก้ไขใบหู ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเขาได้รับการผ่าตัดแก้ไขและดูแลอย่างต่อเนื่องโดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู”
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่ทำเรื่องนี้และช่วยเหลือ น้องฟ้า เผยถึงประเด็นนี้ว่า
“ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีภาพของน้องฟ้า หลังทำศัลยกรรมใบหน้าจนหล่อหลุดออกมา ขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นรูปที่มีการแต่งมา กลัวคนจะเข้าใจผิด โดยภาพน้องฟ้าที่หลุดออกมามีการแต่งหน้า ประกอบกับเรื่องของแสงและเงา รวมถึงมีการใช้เอไอด้วย”
“โดยใบหน้าของน้องฟ้าจริงๆ ก็ดีขึ้นมาก แต่อาจจะไม่ได้ 100 % จึงแจ้งเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด” หนุ่ม กรรชัย กล่าว
หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้เช่าห้องให้ น้องฟ้า ได้พักและไปทำศัลยกรรมใบหน้า เป็นเวลา 4 ปี เพื่อให้น้องฟ้า เดินมาโรงพยาบาลและรักษา แต่ล่าสุดน้องฟ้าขอกลับบ้านและหยุดการศัลยกรรมเพียงเท่านี้ โดยจากนี้ น้องฟ้า จะกลับบ้าน ซึ่ง พม.ได้ช่วยเหลือสร้างอาชีพด้วยการทำเล้าไก่ให้เลี้ยง