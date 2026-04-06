ปลัดศึกษาโต้เพจดัง ปัดสั่งนำรถหลวง ร่วมงานวันเกิด ยันบ้านหลังละ 8.4 ล้าน ไม่ใช่ 200 ล้าน ฮึ่มเอาผิดผู้บิดเบือน-เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลปมใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผ่านโซเชียล จนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ล่าสุดวันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีนี้ว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตัวผม ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1.กรณีงานวันเกิด ปกติผมไม่ได้จัดงานวันเกิด แต่ในปีนี้มีน้องๆ แจ้งว่าจะมารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน โดยระบุว่าจะมีประมาณ 10-20 คน ผมจึงยินดีในฐานะเจ้าบ้าน และตั้งใจจะสั่งอาหารทั่วไปมารับประทานกันตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ขณะผมปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน ผู้จัดมีการเตรียมงานเพิ่มเติม โดยผมไม่ทราบล่วงหน้า เมื่อผมกลับถึงบ้านจึงพบว่ามีการจัดสถานที่ เวทีและเครื่องเสียง ซึ่งผมสอบถามและได้รับแจ้งว่าเป็นของส่วนบุคคลนำมาร่วมกัน โดยผมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
2.กรณีผู้มาร่วมงาน ผมไม่ได้เป็นผู้เชิญหรือผู้สั่งการให้บุคคลใดมาร่วมงาน การเข้าร่วมเป็นไปในลักษณะการบอกต่อกันเองของผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกัน เมื่อผมกลับมาถึงจึงทราบว่ามีผู้มาร่วมงานจำนวนมากกว่าที่คาดไว้
ทั้งนี้ ผมไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง หรือการดำเนินการของผู้มาร่วมงาน และหากมีบุคคลใดดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย ย่อมเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
กรณีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ ขอยืนยันว่าผมมิได้มีการสั่งการ อนุญาต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำทรัพยากรของทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด
3.กรณีทรัพย์สิน บ้านพักดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งได้มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งบ้านแท้จริงมีมูลค่า 8.4 ล้าน และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ โดยผ่านการหักจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือน โดยผมยื่นบัญชีทรัพย์สิน ราคา และหลักฐานการได้มา ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วตามหน้าที่ที่ต้องยื่น
ดังนั้น การลงข้อมูลเผยแพร่ของเพจดังกล่าว อ้างว่าบ้านดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 200 ล้าน จึงเป็นข้อมูลเท็จ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูล หากมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความเสียหาย ผมจำเป็นต้องดำเนินการใช้สิทธิตามกฏหมายในการปกป้องตนเอง
ที่มา มติชน