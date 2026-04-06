เช็กด่วนก่อนบินไปเที่ยว ข้อมูลล่าสุด ในปี 2026 ประเทศไหนบ้าง ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีสิทธิ์ “ค้นโทรศัพท์ได้” ถูกต้องตามกฎหมาย
การเดินทางไปต่างประเทศในยุคนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องพาสปอร์ตหรือวีซ่าเท่านั้นที่ต้องเตรียมให้พร้อม แต่กฎระเบียบด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่นักเดินทางควรรู้ เพราะในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ขอตรวจมือถือ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปได้ และหากไม่ให้ความร่วมมือ อาจส่งผลถึงขั้นถูกปฏิเสธเข้าเมืองได้
7 ประเทศ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ตรวจค้นอุปกรณ์ดิจิทัลของผู้เดินทาง
1. สหรัฐอเมริกา
เจ้าหน้าที่ชายแดนสามารถตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แม้การไม่ให้รหัสผ่านจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาสำหรับชาวต่างชาติ แต่ก็อาจส่งผลต่อการพิจารณาเข้าเมือง หรือทำให้อุปกรณ์ถูกยึดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
2. จีน (แผ่นดินใหญ่)
มีอำนาจกว้างในการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เจ้าหน้าที่อาจตรวจโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน หรือข้อมูลส่วนตัวได้ และการบังคับใช้กฎหมายอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. นิวซีแลนด์
หากมีเหตุสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถขอรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ได้ และหากปฏิเสธ อาจถูกปรับสูงสุดถึง 5,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
4. ออสเตรเลีย
แม้ผู้เดินทางสามารถปฏิเสธการปลดล็อกเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยึดอุปกรณ์เพื่อนำไปตรวจสอบภายหลัง และอาจเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบตัวบุคคล
5. แคนาดา
หน่วยงานชายแดนมีอำนาจตรวจสอบอุปกรณ์โดยไม่ต้องมีหมายค้น หากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย และอาจขอให้ผู้เดินทางเปิดเผยรหัสผ่าน
6. รัสเซีย
เจ้าหน้าที่สามารถยึดและตรวจสอบอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และข้อมูลในเครื่องอาจถูกใช้เป็นเหตุในการกักตัวหรือดำเนินการทางกฎหมาย
7. ฮ่องกง
ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เรียกขอรหัสผ่านหรือถอดรหัสข้อมูล หากปฏิเสธอาจมีความผิดทางอาญา และกฎนี้ยังครอบคลุมผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องด้วย