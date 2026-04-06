แห่เติมแน่น คลินิกเสริมความงามชื่อดัง คืนกำไรลูกค้า แจกน้ำมันฟรี ให้กับรถยนต์ และภาคการเกษตร 300 บาทต่อคัน จำนวน 1,000 คัน

วันที่ 6 เม.ย.2569 ท่ามกลางกระแสน้ำมันแพง เพจคลินิกเสริมความงามชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก คืนกำไรให้ลูกค้า โดยมีข้อความว่า

“น้ำมันแพงแค่ไหน เราก็แจกฟรี! ของมีจำนวนจำกัด ห้ามพลาดเด็ดขาด! แจกน้ำมัน 1,000 คัน จำกัดคันละ 300 บาท เริ่มแจกวันที่ 6 เมษายน เวลา 16.00 น. ที่ PTT Station ปตท.ศรีนาวา จ.นครนายก”

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ และภาคเกษตรเท่านั้น โดยเกษตรกรสามารถนำบัตรเขียวเพื่อยืนยันและใส่ภาชนะได้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตวจสอบ พบว่า มีผู้ใช้รถยนต์รวมไปถึงรถไถ เพื่อการเกษตร แห่เข้าคิวเพื่อรอรับบัตร คิวเติมน้ำมัน เป็นจำนวนมาก” ท่ามกลางอากาศที่ร้อนแรง

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