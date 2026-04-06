ในหลวง พระราชทานพระราชดำรัส ครม.ใหม่ หลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ย้ำประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตดี ยึดหลักประชาธิปไตย ประเทศชาติมั่นคง

เมื่อเวลา 18.47 น. วันที่ 6 เม.ย. 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี จำนวน 35 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ความว่า ข้าพเจ้ายินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลายในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี และมาถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อจะได้ไปทำหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองต่อไป

การทำหน้าที่ของท่านนั้นมีผลหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือผลต่อประชาชน ซึ่งควรจะต้องได้รับความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตย ซึ่งควรจะต้องงอกงามไพบูลย์ในวิถีทางที่ถูกต้อง

อีกอย่างหนึ่งคือผลต่อประเทศชาติ ซึ่งควรจะต้องมีวามมั่นคงเป็นปึกแผ่น และพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน หากทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยระลึกถึงผลประโยชน์ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นจุดหมายสูงสุด ก็จะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ และนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปสู่ความวัฒนาสถาพรได้อย่างแท้จริง

ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

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