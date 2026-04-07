ประกาศแล้ว! 7 สินค้าจะปรับราคาขึ้น ต้องขออนุญาต บังคับใช้ 1 ปีทั่วประเทศ ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 90 ง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2569 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2569 เรื่องการปรับมาตรการแจ้งข้อมูลสินค้าควบคุม ลงนามโดยศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน

เนื่องจากต้องเผชิญกับภาระต้นทุนของวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นและต้นทุนบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเม็ดพลาสติกต่างปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มของใช้ประจำวันได้รับผลกระทบ

จึงทบทวนมาตรการแจ้งข้อมูลสินค้ากระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย และสบู่ก้อน สบู่เหลว โดยปรับมาตรการการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาในกรณีประสงค์จะจำหน่ายในลักษณะที่แตกต่างจากรายการตามที่ได้แจ้งไว้หรือจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาตามที่ได้แจ้งไว้ เป็นให้ขออนุญาตก่อนจำหน่าย เพื่อกำกับดูแลให้ราคาสินค้าสอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2569 เป็นต้นไป)

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