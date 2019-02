เสียงจากออสเตรเลีย “เราปลดปล่อยนักบอลให้คุณแล้ว คุณควรปล่อย ฮาคีม ให้เรา”

กระแส #SaveHakeem ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากคนทั่วโลก ภายหลังจากที่ภาพ ฮาคีม อัล-อาไรบี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาห์เรน ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ระหว่างถูกคุมตัวในเครื่องแบบนักโทษ ที่ตีตรวนด้วยโซ่ที่ขา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย

จากกรณีที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ JΛKE BUCKLEY ที่เป็นชาวออสเตรเลีย ประเทศที่ ฮาคีม ลี้ภัยไปอยู่ ได้ทวิตข้อความโดยระบุว่า

“ประเทศไทย เราปลดปล่อยนักฟุตบอลของคุณแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยเราแล้ว ขอแสดงความนับถือ จากออสเตรเลีย”

ทั้งนี้เมื่อปีที่่ผ่านมา ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในชาติที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมภารกิจค้นหา 13 ชีวิต ทีมหมูป่า ที่ถ้ำหลวง จ. เชียงราย จนปฏิบัติการค้นหาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Thailand,

We freed your Footballers…

Now it’s time you freed ours.

Sincerely,

Australia#SaveHakeem pic.twitter.com/AIyvbBJwIk

— JΛKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) February 1, 2019