ทูลกระหม่อม ทรงขอบใจทุกคนถวายพระพร ความห่วงใยเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวง

วันที่ 5 เม.ย. เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชันษา 68 ปี ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจถวายพระพรขอให้ทรงพระเกษมสำราญ

โดย ล่าสุด เมื่อเวลา 14.18 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงโพสต์ภาพและข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ทรงขอบใจประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่ได้ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยทรงโพสต์ข้อความว่า “ขอขอบใจพวกเราทุกคน และทุกองค์กรที่ได้อวยพรวันเกิดให้ดิฉัน ความรัก ความปรารถนาดี และห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงที่ทุกคนมอบให้ดิฉัน♥️ Thank you so very much #เราจะร่วมมือร่วมใจเดินหน้าไปด้วยกัน #April52019”

