ท่านทูตเยอรมันชี้ ไม่พอใจรายการทีวีเช่นกัน ชี้สถานีโทรทัศน์ขอโทษแล้ว!

วันที่ 8 พ.ค. เฟซบุ๊กเพจ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ออกแถลงการณ์ ถึงกรณี รายการโทรทัศน์ของประเทศเยอรมนีรายการหนึ่ง มีการนำเสนอถึงประเพณีการหมอบกราบ โดยพิธีกรในรายการมีการเลียนแบบการหมอบกราบ และมีการหัวเราะในรายการ สร้างความไม่สบายใจให้แก่คนไทย

โดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ได้ส่งหนังสือไปยังรายการดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ประเพณีการหมอบกราบ ในประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพระดับสูงสุด คนไทยปฏิบัติต่อบิดามารดา บรรพบุรุษ และผู้ที่เป็นที่เคารพอย่างสูง เป็นเรื่องสำคัญของชาวไทยที่จะดำเนินประเพณีอันล้ำค่าด้วยความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมและประเพณี เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกเปรียบเทียบหรือติดสินโดยวัฒนธรรมอื่น และวัฒนธรรมนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายใคร ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ยังระบุว่า รู้สึกผิดหวังว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างถูกทำให้เป็นเรื่องน่าขันในประเทศพัฒนานี้ ทั้งยังมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพและความเข้าใจ ฯลฯ สถานเอกอัครราชทูตไทย เรียกร้องให้รายการและพิธีกรขออภัยต่อเหตุการณ์นี้

ด้าน นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า “หลายท่านได้ถามความเห็นของผมเกี่ยวกับรายการของสถานีโทรทัศน์เอกชนเยอรมันเมื่อเช้านี้ ผมคิดว่าเป็นที่ไม่น่าพอใจครับผู้ชมจำนวนมาก คิดอย่างนี้เช่นกัน #Thailand และ #Germany นี่คือคำขอโทษของสถานีครับ”

“Many of you have asked me for my opinion about this morning’s show on German private television. I found it offensive. So did many viewers in #Thailand and #Germany. Here is the apology from the TV station.”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางรายการดังกล่าว ได้โพสต์ขออภัยในเฟซบุ๊ก หากเนื้อหาในรายการทำให้มีคนรู้สึกขุ่นเคือง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกวัฒนธรรมของไทยแต่อย่างใด