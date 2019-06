นักข่าวต่างชาติมึน! ถูกกันจากห้องประชุมอาเซียน ฟังบิ๊กตู่พูดไทยผ่านจอ ไม่มีคนแปล

อาเซียน – เป็นอีกประเด็นจากการประชุมอาเซียนซัมมิต ครั้งที่ 34 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย. ที่ผ่านมา เมื่อผู้สื่อข่าวจากชาแนลนิวส์เอเชีย สิงคโปร์ ทวีตเล่าประสบการณ์ การมารายงานข่าวการประชุมสุดยอดผู้นำ โดยได้วิจารณ์เกี่ยวกับห้องผู้สื่อข่าว ที่ไม่มีอุปกรณ์แปลภาษา ทำให้ฟังการแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่รู้เรื่อง

เมย์ หว่อง ผู้สื่อข่าว แชนแนลนิวส์ เอเชีย (CNA) ประจำภูมิภาคอินโดจีน ระบุว่า “นายกฯ ประยุทธ์กำลังกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ แต่นักข่าวทั้งหมดถูกกันจากห้องประชุม คนละตึกกับสถานที่ประชุม ให้ดูผ่านจอเท่านั้น และปัญหาก็คือ นายกฯ ประยุทธ์ พูดภาษาไทย ในอาเซียนซัมมิต และนักข่าวต่างชาติทั้งหมดที่อยู่ในห้องสื่อก็ไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไร เพราะไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราได้ยินแค่ว่า อาร์เซ็ป กับ อาเซียน”

กระทั่งต่อมา นักข่าวหญิงโพสต์อีกครั้ง ว่า เข้าใจแล้วว่าเป็นความขัดข้องทางเทคนิคที่เสียงแปลคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ถ่ายทอดมาที่ห้องสื่อมวลชน

To be fair, I now understand there was a technical error and therefore the English translation done when Mr Prayut was speaking wasn’t channelled into the media room.

