งานนี้มีหิว! 'มิลลิ' ปล่อยเพลง Mango Sticky Rice กระหึ่มอีกครั้ง

มิลลิ ดนุภา ปล่อยเพลง Mango Sticky Rice ร่วมกับค่าย 88rising ย้ำกระแส soft power ความแรงจากงาน coachella 2022 งานนี้มีหิว

ดนุภา คณาธีรกุล หรือที่เรารู้จักในชื่อ มิลลิ ศิลปิน Hip-Hop อายุน้อย มากความสามารถ ที่ฝากผลงานไว้มากมาย และเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมเทศกาลดนตรี coachella ก่อนจะสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงแทบหมดตลาด จากการโชว์บนเวทีของเธอ

ล่าสุดค่าย 88rising ได้ปล่อยเพลง Mango Sticky Rice เวอร์ชัน Official Visualizer ความยาว 1.28 นาที มาให้ฟังกันแบบชัดๆ พร้อมกับภาพประกอบเป็นอนิเมชั่นข้าวเหนียวมะม่วงสีสันสดใส กับเนื้อเพลงที่ว่า “You see, tasty, made me hungry right now ข้าวเหนียวมะม่วง That’s what we talk about ลำไย ทุเรียน ขนุน We eat กับข้าว มารีบดูสิ กินเลย Get out!”

เมื่อได้ฟังอีกครั้งแบบชัดๆ พร้อมภาพประกอบที่ถึงแม้จะเป็นการ์ตูนแต่ก็ทำออกมาได้สมจริง จนคนดูน้ำลายแทบสอ หลายคนบอกทำเอารู้สึกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนมิลลิอีกรอบ จนแฟนคลับงอแงว่ารู้สึกหิว สาวมิลลิเลยบอกถึงเวลากินข้าวแล้ว!

ที่มา: 88rising