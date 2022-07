Vtuber ไทยสร้างดราม่า หลังล้อเลียน รีแอคชั่นเปิดดูสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราช เดือดทั่วโซเชียล ล่าสุดขอโทษแล้ว

Vtuber คือ การทำไลฟ์สตรีมมิ่ง ด้วยการใช้ “ตัวละครสมมติ” ที่มักจะดีไซน์เป็นตัวการ์ตูนในสไตล์ตัวละครจากอนิเมะ ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้

ช่วงดึกของวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับ Vtuber ไทย ที่ทำคอนเทนต์รีแอคชั่นเปิดดูสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราช ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และยังคงติดอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศ

แต่ Vtuber คนนี้กลับนำเรื่องราวเหตุกราดยิงดังกล่าวเล่าใหม่ เพื่อตั้งใจสร้างความบันเทิง พาผู้ชมและผู้ติดตามของตัวเองย้อนรอยไปตามภาพแผนที่โคราช ซึ่ง Vtuber คนดังกล่าวได้พูดว่า “เอาล่ะ เราจะพาไปดู Call of duty แมพโคราช ชาวโคราช กูไม่ชอบสิ่งที่มึงทำเลยวะ, Cry about it, ร้องไปสิ ร้องเลย ผมคนในเมือง ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรนะ คนอื่นอะดิ้นมาก เราอยู่กรุงเทพอะ เราชิลๆ อะ”

ที่สำคัญยังมีการดัดแปลงตัวละครของ Vtuber ให้ถือปืน และมีหมวกลายพราง ซึ่งจงใจให้คล้ายคลึงกับภาพของผู้ก่อเหตุกราดยิง

การกระทำดังกล่าวของ Vtuber คนนี้ เป็นการตอกย้ำโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังไม่ให้เกียรติผู้คนที่อยู่ในภาพมุมกล้อง Street View สร้างความไม่พอใจให้คนที่รับรู้ และเกิดการเรียกร้องให้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ล่าสุด Vtuber ที่ตกเป็นประเด็น พร้อมผู้จัดการส่วนตัว ก็ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงถึงประเด็นดราม่าแล้วว่า “ในอนาคตเราจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และจะไม่พูดกล่าวถึงโศกนาฏกรรมใดๆ ในเชิงคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นของคนดู หรือตัวเราเอง และจะไม่กล่าวพาดพิงล้อเลียนบุคคลอื่นให้เสียหาย”