แด่คนรักการอ่าน จัดงานหนังสือในสวน 29 ก.ค.นี้ สวนลุมพินี ไปกันได้ แนะเอาเล่มที่ชอบมาล้อมวงพูดคุยกันด้วย ร่วมส่งต่อเล่มที่ดี ตามนโยบายเปิดพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 26 ก.ค.2565 เพจเฟซบุ๊กชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แจ้งงาน “หนังสือในสวน” โดยให้คนรักการอ่านมาเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดในวันที่ 29 ก.ค.นี้ ทีสวนลุมพินี โดยในงานจะมีการจัดกิจกรรม 3 โซนหลักๆ ออกแบบเพื่อคนร่วมงานหลากหลายประเภทและอายุด้วย

โดยมี Zone A: Book Clubs ล้อมวงเล็กๆ นั่งพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ของหนังสือที่ตนเองชื่นชอบ ไลฟ์สไตล์การอ่านของตัวเอง หาเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกัน พูดจาภาษาเดียวกัน ในบรรยากาศสบายๆ ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ฝากเอาหนังสือมาคนละเล่ม มาร่วมพูดคุยกันด้วย และเราก็มีล้อมวงสำหรับพ่อ-แม่ ที่ที่จะมาแลกเปลี่ยนทริคสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกๆ ด้วย

Zone B: Mini talk เวทีเสนาที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม พูดคุยใน 2 หัวข้อ หัวข้อแรก “แลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์การอ่านและหนังสือในดวงใจ” โดยมีแขกรับเชิญ คุณวีรพร นิติประภา และ คุณอลัน จากสนพ.ไดฟุกุ มาพูดถึงหนังสือเล่มแรกที่พาเข้าวงการนักอ่าน และหนังสือที่จะแนะนำให้ตัวเองอ่าน

หัวข้อที่สอง “เวทีประชาชนของคนชอบอ่าน” ที่ได้คุณหนุ่ม-โตมร, คุณสฤณี และรองผู้ว่าฯ ศานนท์ มาพูดคุยถึงการอ่านในเมืองกรุงเทพฯ ว่าเป็นอย่างไร และจะทำอย่างไร ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองนักอ่านได้

นอกจากนั้น ยังมี Zone C โซนนิทรรศการ ที่ให้ผู้ร่วมได้แสดงความคิดเห็น แชร์ไอเดียพัฒนาห้องสมุดกทม. /มาแนะนำหนังสือจากลิสต์ของตัวเอง และจัด Book Playlist ของตัวเอง รวมถึงการส่งต่อหนังสือที่มีประโยชน์ต่างๆ (ของดรับหนังสือธรรมะ หนังสือเรียน หนังสือ How to การลงทุน, เทรดคริปโต และนิตยสาร)

โดยทางเพจเผยว่า “นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นไปตามนโยบายที่เราต้องการเปิดพื้นที่สาธารณะให้คนทุกกลุ่ม ให้ทุกกิจกรรมได้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะเมืองจะมีชีวิตเมื่อคนออกมาใช้ชีวิตครับ”