เปิดประวัติ อาย-ศรสวรรค์ ผู้ประกาศข่าวสาว อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญซีเกมส์ ที่จะร่วมว่ายข้ามโขงกับ โตโน่-ภาคิน

เริ่มไปแล้วสำหรับ ภารกิจ “One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ของ โตโน่-ภาคิน เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา โตโน่ เคยบอกแผนในการว่ายน้ำครั้งนี้ว่า ตอนแรกจะมีคนเข้าร่วมว่ายน้ำกับตนเพียง 5 คนได้แก่ ทีมที่ว่ายมาด้วยกันตั้งแต่โครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” โดยคนในทีม 2 คน เป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากราชนาวี

ที่เป็นทั้งเพื่อนและครูของโตโน่ อีก 1 คน เป็นผู้หญิงคนเดียวในทีม ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ และอีกคนคือน้องเขยของโตโน่ ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากขอนแก่น

แต่มีรายงานเพิ่มเติมว่า อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทอง และผู้ประกาศข่าวช่อง 7 จะขอร่วมว่ายน้ำกับโตโน่ด้วย แต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทย ช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้ว ริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้น

ผู้ประกาศสาวคนนั้นคือ คือ อาย-ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดา อดีตเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย รับใช้ชาติรวม 14 ปี คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 7 เหรียญ จาก 4 สมัย คือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 14-17 ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา ,ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่ช่อง 7HD รวมระยะเวลาการทำงาน คือ 27 ปี

ปัจจุบัน อาย อายุ 49 ปี แต่งงานกับ โทนี่ มีชัย ผู้ฝึกสอนกอล์ฟชื่อดังของไทย โดยมีพยานรักคือ น้องเอมมี่ แม้จะอายุเยอะแต่เธอยังคงดูแลสุขภาพ และรูปร่างของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ