อินสตาแกรมวุ่น ทวิตขอโทษในความไม่สะดวก เร่งแก้ปัญหา หลังคนใช้โวย ยอดติดตามลด บางคนใช้มา 10 ปี เด้งออกจากระบบ หวั่นรูปหายเกลี้ยง

วันที่ 31 ต.ค.2565 ทางทีมงานอินสตาแกรม แจ้งปัญหาในทวิตเตอร์ หลังผู้ใช้งานบางคนประสบปัญหาผู้ติดตามหายเป็นจำนวนมาก บางคนก็เข้าถึงบัญชีไม่ได้เพราะว่าถูกแบน 30 วัน ปรากฎว่าทุกอย่างเกิดจากปัญหาในอินสตาแกรมเอง

ทั้งนี้ทีมงานโพสต์ข้อความว่า “พวกเรารู้ถึงปัญหาการเข้าใช้งานบัญชีอินสตาแกรม พวกเขามุ่งมั่นจะแก้ปัญหานี้ และขอโทษในความไม่สะดวกนี้ด้วย”

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

