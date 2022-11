ปังที่สุดนาทีนี้ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประกาศ​ซื้อกิจการ Miss Universe Organization (MUO) หรือองค์กรนางงามจักรวาล จาก IMG Worldwide รวมมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 800 ล้านบาท ​โดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปี

ล่าสุดนับเป็นหนึ่งความเป๊ะของแอน หลังจากที่เกิดปัญหาวิจารณ์เล็กๆ เกี่ยวกับแบล็กดรอปถ่ายภาพที่ไม่เรียบร้อย และ แอน จักรพงษ์ ได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงาม ว่า ได้แก้ปัญหา และไล่คนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้ว

แอน จักรพงษ์ ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า “You can not build the success with someone who doesn’t even try to help you carry a brick! ​ จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไร?! หากแม้กระทั่งงานเล็กๆ ง่ายๆ ยังไม่เอาใจใส่เลย?! ขอบพระคุณทุกคำติชม….เจเคเอ็นจะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกัน….ไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะYou can not build the success with someone who doesn’t even try to help you carry a brick!

