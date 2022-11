ตี 3 นี้ระอุ! ยันโรนัลโด พูดถึงเมสซี่แน่ โวจะเป็นพาดหัวข่าวระดับโลก

ตี 3 นี้ไม่นอนรอชม ยันคริสเตียโน โรนัลโด พูดถึงลีโอเนล เมสซี่แน่ กับบทสัมภาษณ์อื้อฉาว ฉบับเต็ม พิธีกรโวจะเป็นพาดหัวข่าวระดับโลกชัวร์

วันที่ 16 พ.ย.2565 เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรข่าวชื่อดังของอังกฤษ ได้โพสต์ทวิต ว่าคริสเตียโน โรนัลโด จะมีการให้สัมภาษณ์ถึงเลโอเนล เมสซี่ ยอดนักเตะอาร์เจนติน่า ซึ่งถือเป็นคู่ปรับกับโรนัลโด ขับเคี่ยวแข่งขันกันยิ่งใหญ่มาตลอดหลายสิบปีของเส้นทางฟุตบอลอย่างแน่นอน โดยการที่โรนัลโด้พูดถึงเมสซี่นั้น จะถือเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เลยทีเดียว อ่านข่าว โรนัลโด โอดผู้บริหารผีแดงไม่เชื่อลูกสาวป่วย – ปัดนับเพื่อน เนวิลล์-รูนีย์

สำหรับรายการสัมภาษณ์พิเศษของมอร์แกนกับโรนัลโดนั้น สร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก เพราะมีการกล่าวโจมตีต้นสังกัดคือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือเอริก เทนฮาก ผู้จัดการทีม ซึ่งตามเวลาไทย ตี 3 คืนนี้ การสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้จะออกโฉมให้ชาวโลกได้ชมกัน

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2022