ทุบทุกสถิติ ทั้งโลกเกือบ 4 แสนคน ดูโรนัลโด ให้สัมภาษณ์ สับเละแมนยู ไร้ความก้าวหน้า พรุ่งนี้มีอีกตอน เดือดไม่แพ้ตอนแรกอย่างแน่นอน

วันที่ 17 พ.ย.2565 เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรสุดโด่งดังของอังกฤษโพสต์ทวิตว่า มีคนเกือบจะ 4 แสนคนดูการสัมภาษณ์คริสเตียโน โรนัลโดผ่านทางช่องยูทูบ กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั้งโลก อ่านข่าว โรนัลโด เปิดใจ จัดหนัก ซัดแมนยู ความก้าวหน้าเป็นศูนย์ ตามหลังทั้งโลก

ทั้งนี้โรนัลโดได้วิจารณ์ในตอนแรก สับแหลกใส่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ไร้ความก้าวหน้า ราวกับติดอยู่ในห้วงเวลา นับตั้งแต่เขาจากไป จนกลับมาใหม่ เป็นที่ลือลั่นในโลกออนไลน์อย่างมาก

Nearly 400k people watched my @Cristiano interview live on our YouTube channel, smashing all our records.

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2022