น้องอิงอิง เด็กไทยวัย 9 ขวบสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เตรียมขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกที่ฝรั่งเศส และยังเป็นเด็กไทยคนแรกที่ได้ร้องเพลงเปิดการแสดง The Rockettes Christmas Spectacular

ด.ญ.ระอิงดาว อิทธิรัตนะโกมล (น้องอิงอิง) อายุ 9 ขวบ เด็กไทยที่รักและชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ เตรียมขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลก Cite de la Musique -Philharmonie de Paris ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ และได้ขึ้นร้องเพลงที่้ Carnegie Hall Debut Concert เวทีระดับตำนานของโลกที่นิวยอร์ก

และยังเป็นเด็กไทยคนแรกที่ได้ร้องเพลงเปิดการแสดง The Rockettes Christmas Spectacular บนเวทีที่บรอดเวย์กับคณะนักแสดงที่ยิ่งใหญ่เลื่องชื่อของโลกบนเวที Radio City Music Hall ในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ อีกด้วย

สำหรับ น้องอิงอิง กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Singapore International School of Bangkok (Thonburi) อิงอิงสนใจร้องเพลงมิวสิคัลตั้งแต่อายุ 4 ขวบจากบทแวมไพร์ตัวน้อยใน We are Monster the Musical ต่อมาได้ร้องเพลงและแสดงบท young Nala ใน The Lion King Mini Musical ที่ไอคอนสยาม และมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงและแสดงอีกหลายละครเพลงไทยกับเพื่อนๆร่วมคลาส บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์

น้องอิงอิงยังมีผลงานร้องเพลงประกอบโฆษณา “อุ่นใจกับเอไอเอส” และ Voice Spot โฆษณาวิตามิน Mamarine ออกอากาศในปี 2563

อิงอิงได้รับเกียรติบัตรชื่นชมจาก The Associated Board of the Royal Schools of Music, UK (ABRSM) ว่าเป็นผู้ทำคะแนนสอบ ABRSM Grade 5 Distinction ประเภท Singing for Musical ได้สูงสุดในประเทศไทย ประจำปี 2564

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลด้านดนตรี และร้องเพลงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอได้ร่วมร้องเพลงการกุศล Christmas Charity Concert เพื่อระดมทุนนำรายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 และได้ร่วมกับเพื่อนๆ ตั้งกลุ่มเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อระดมทุนนำเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตามชนบทห่างไกลในโครงการ We give We share ของโรงเรียน SISB

อิงอิงยังได้รับรางวัล Dynamic Child Award จาก UNPKFC จากความพยายามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสันติภาพโลกอีกด้วย

โดยช่วงคริสต์มาสปี 2565 นี้ น้องอิงอิงมีโอกาสได้แสดงคอนเสิร์ตใหญ่และรับรางวัลบนเวทีระดับโลก ทั้งที่ Cite de la Musique -Philharmonie de Paris ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 13 ธันวาคม

และได้ขึ้นร้องเพลง Carnegie Hall Debut Concert ซึ่งเป็นเวทีอันทรง

เกียรติและยิ่งใหญ่ระดับตำนานของโลกที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่ 21 และ 24 ธันวาคม

นอกจากนี้น้องอิงอิงยังเป็นเด็กไทยคนแรกที่ได้ร้องเพลงเปิดการแสดง The Rockettes Christmas Spectacular บนเวทีที่บรอดเวย์กับคณะนักแสดงที่ยิ่งใหญ่เลื่องชื่อของโลกบนเวที Radio City Music Hall ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 อีกด้วย

นับเป็นการเดินตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กไทยตัวน้อยคนหนึ่งที่แสดงความสามารถให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยน้องอิงอิงหวังว่าจะมีโอกาสได้แบ่งปันความรักและความสุขผ่านการร้องเพลงและดนตรีให้คนทั่วโลกได้ฟังด้วยเช่นกัน

สำหรับผลงานและรางวัลดีเด่นของน้องอิงอิง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Paris Grand Prize Virtuoso 2022, ประเภท Vocal-Musical Theatre ประเทศฝรั่งเศส

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ IYMMC Wien 2022 – เวียนนา ประเทศออสเตรีย ทั้งรอบคัดเลือกประเทศไทย, รอบชนะเลิศนานาชาติและได้รับรางวัลใหญ่พิเศษรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทั่วโลก Global Top Prize และได้รับเชิญเข้าแสดงคอนเสิร์ตที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี

2566

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Golden Classical Music Awards 2022, Vocal-Musical Theatre ประเทศสหรัฐอเมริกา

Grand Prize 100% Full Score รายการ IYMC – การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติ Atlanta USA 2022, Voice Broadway/ Musical Theatre

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ MAP-IMC Marker and Pioneer International Music Competition 2022

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รายการ HKYPAF ปี 2021

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับโล่รางวัลพิเศษจากกรรมการผู้ตัดสิน – Special Judge’s Distinction (Plaque Trophy) Award ในรายการ American Protégé Vocal Competition 2021

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีนานาชาติ SIMC อาจารย์สุกรีเจริญสุข ประจำปี 2564, Voice

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจผู้ชม รายการ Rocky Mountain ประเทศแคนาดา ปี 2021

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในรายการ Thailand Music Festival for Young Artist ปี 2020

รางวัลชนะเลิศแพลทินั่มพร้อมโล่รางวัล ในรายการ Bangkok Classical Music Festival ปี 2019