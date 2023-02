แจ็คสัน หวัง โผล่เซอไพร์ส ! แฟนคลับ เพิ่งจบงทัวร์ที่อินเดียไม่นาน วันนี้ไปเช็กอินร้านขนมหวานแถวสยามสแควร์ แฟนไทยกรี๊ดสนั่น

แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ศิลปินหนุ่มหนึ่งในสมาชิกของวง GOT7 ที่มีแฟนคลับมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะที่ไทย ก็เป็นขวัญใจสุด ๆ ไม่ว่าจะคนธรรมดาทั่วไป หรือบรรดาศิลปิน-ดาราของไทย ต่างก็รู้จักและเอ็นดู ‘พี่แจ็ค’ กันอย่างออกหน้าออกตา

พี่แจ็คเพิ่งจะมาจัดคอนเสิร์ต ‘MAGIC MAN WORLD TOUR’ ประเดิมเวิลด์ทัวร์ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ก่อนจะเดินทางไปจัดเวิลด์ทัวร์ประเทศต่าง ๆ ล่าสุดเมื่อต้นอาทิตย์เพิ่งเห็นพี่แจ็คเดินสายเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ไปหมาด ๆ อยู่ ๆ ก็มีภาพพี่แจ็คพร้อมทีมหวังพากันย่องเช็กอินร้าน dalmatian (ดัลเมเชี่ยน) ร้านดังย่านสยามสแควร์ แถมกินแบบจัดหนักจัดเต็มในมื้อดึก แฟน ๆ แห่แชร์ทั่วโลกโซเชียล เพราะพี่แจ็คจัดทั้งเค้ก ทั้งชานมไข่มุกเสือพ่นไฟ

โดยอินสตาแกรม firetigerbyseoulcialclub ได้เปิดเผยภาพของ แจ็คสัน และบรรดาทีมงานมาที่ร้านดัง และทานอาหารคาวหวานกันอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมแคปชั่นว่า ‘พี่แจ็คกับชานมของเค้า น่ารักมากกกกที่สุดในโลก thank you so much na ka p’jack ทางร้านได้รับอนุญาตให้โพสได้นะคะ ‘ ซึ่งแฟนๆ คาดว่าเป็นการมาแบบส่วนตัว เพราะดูพี่แจ็คจะชิวและแฮปปี้มากกกก

ที่มา: firetigerbyseoulcialclub, dalmatian