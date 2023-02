กลายเป็นดาวเด่น “จัสตินา ไมลส์” สาวล่ามภาษามือแปลเพลง อวดลีลาเผ็ดแซ่บ สนุกเกินศิลปิน “ริฮานนา” ที่ Super Bowl กลายเป็นไวรัลดังทั่วโลก

กลายเป็นกระแสไวรัลฮิตไปทั่วโลก เมื่อคลิปวีดีโอสาวล่ามภาษามือ “จัสตินา ไมลส์” แปลภาษามือการแสดงของ “ริฮานนา” ออกมาได้เผ็ดแซ่บ สนุกสนาน จนคนแซวว่าสนุกเกินศิลปินเจ้าของเพลง ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีม Philadelphia Eagles พบกับ Kansas City Chiefs ที่ Super Bowl ในเมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนา

จัสตินา ไมลส์ เป็นนักศึกษาพยาบาลวัย 20 ปีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามืออเมริกัน ซึ่งเธอกลายเป็นนักแสดงคนหูหนวกคนแรกของการแข่งขันกีฬาอเมริกันชั้นนำ เธอยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นคนหูหนวกคนแรกที่โชว์การสื่อสารให้กับผู้บกพร่องในการได้ยินตั้งแต่ในช่วงของเพลง “Lift Every Voice and Sing” ซึ่งขับร้องโดย เชอริล ลี ราล์ฟ นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัล Emmy

โดยเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้เธอได้เป็นไวรัลไปทั่วโลก คือ คลิปวีดีโอในช่วงพักครึ่ง Apple Music Super Bowl Halftime Show ที่เธอได้อวดลีลาเผ็ดแซ่บ สื่อสารแปลเพลงของ ริฮานนา ให้กับผู้บกพร่องในการได้ยินได้รับชม และสนุกไปกับงาน

ซึ่งเธอทำมันออกมาได้ดีมากจนมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งกล่าวชมว่า “ฉันรู้ว่าเธอร้องเพลงอะไรและฉันไม่รู้ภาษามือ” และยังมีคำชื่นชมอีกมากมาย สุดยอดจริงๆ

Justina Miles, Rihanna’s American Sign Language Interpreter, made HISTORY as the first deaf Black woman to perform at the Super Bowl. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/dPHfnqhbnu

— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 13, 2023