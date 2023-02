“จุ๊มเหม่งมีอะไร” หมาพูดได้ แห่งบ้าน “Japan จอมโหด and friends” ขึ้นแท่นเบอร์ 1 วงการสี่ขา รับรางวัล Thailand Social Awards

ขึ้นแท่นเบอร์ 1 แห่งวงการสี่ขา ตัวท็อปโซเชียล แค่บอกว่าน้องหมาพูดได้ ต้องร้องอ๋อ พร้อมประโยคฮิต “จุ๊มเหม่งมีอาราย” จากบ้าน “Japan จอมโหด and friends”

ล่าสุดจุ๊มเหม่งและพี่ๆ ประกอบไปด้วย เจแปน เจได ใจดี จุ๊มเหม่ง และคุณ “แป้น” ผู้เป็นเจ้าของ ก็ได้ขึ้นเวทีรับรางวัลจาก Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ซึ่งมีเหล่า นักแสดง ศิลปิน อินฟลูเอ็นเซอร์ แบรนด์ดังมากมาย และสื่อมวลชนจำนวนมาก โดยรางวัลนั้นแบ่งออกเป็น 6 สาขาดังนี้

Best Brand Performance on Social Media แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย Best Performance on Platforms Best Content Performance on Social Media ผู้สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหารายการทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย Best Creator Performance on Social Media ครีเอเตอร์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย Rising Creator Performance on Social Media ครีเอเตอร์ดาวรุ่งที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย Special Award ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 1 รางวัล โดยเป็นกลุ่มรางวัลใหม่ที่ได้ถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปีนี้

ซึ่ง “จุ๊มเหม่ง” ก็นำทัพ ยกมาทั้งบ้าน “Japan จอมโหด and friends” ขึ้นรับรางวัล เป็นผู้ชนะ Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ในกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Pets เรียกได้ว่าสมกับเป็นตัวตึงวัยรุ่นสี่ขาจริงๆ ขอแสดงความยินดีกับจุ๊มเหม่งและบ้านJapan จอมโหด and friends