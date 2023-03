ดราม่า “อาร์ต พศุตม์-ไฮโซปิง” ถอดเสื้อกินข้าวกลางร้านอาหาร ทำเหมือนกัน แต่ได้เสียงตอบรับไม่เหมือนกัน เจอชาวเน็ต สองมาตรฐาน รุมบูลลี่เละ

กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลทันที เมื่อมีเพจใน Facebook ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 7.2 หมื่นคน ได้ออกมาโพสต์ ภาพเปรียบเทียบ “อาร์ต พศุตม์” นักแสดงกล้ามแน่น และภาพของ “ไฮโซปิง” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทำเหมือนกัน แต่คอมเมนต์แตกต่าง แบบนี้เรียก “สองมาตรฐานไหม?”

โดยเป็นภาพทั้งคู่ ‘ถอดเสื้อเผยให้เห็นเรือนร่าง นั่งทานข้าวในร้านอาหาร’ พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า “ครับ” ซึ่งทางด้านเพจดัง ก็ได้นำทั้งภาพและคอมเมนต์มาเทียบกัน ทำเอาเห็นความแตกต่างชัดเจน

เพราะคอมเมนต์ด้านหนุ่ม “อาร์ต พศุตม์” ส่วนใหญ่จะเป็นคนชื่นชม เช่น “น่ากินมากเลยค่ะ” “อาหารแน่นมาก” “คือหิวเลยค่า”

แต่ในส่วนคอมเมนต์ของ “ไฮโซปิง” กระแสการคอมเมนต์ตีกลับ สวนทางกันแบบสุดๆ เช่น “ภาพที่มีกลิ่น” “ร้านอะไรคะ ทำไมปล่อยให้เข้าไปได้ ไม่กล้าเข้าร้านนี้เลยค่ะ กลัว ร้านอาหารดูสกปรกเลย” “ไม่คิดว่าคนอื่นที่เขาเข้ามากินในร้าน แล้วเห็นสภาพแบบนี้จะรู้สึกอยากอ้วกบ้างหรอคะ?”

ทำเอาขบวนรถทัวร์ขนกันมาเต็มคัน แห่กดถูกใจ กดแชร์ และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมาย มีทั้งเห็นด้วยกับคอมเมนต์ในภาพและไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ในภาพ เช่น

“ถ้าคุณหน้าตาดี โลกใบนี้จะใจดีกับคุณ” “ต่อให้โลกแตกก็ไม่มีวันเท่าเทียม” “รูปร่างหน้าตามันสำคัญ” “คอมเมนต์แรงไปนะ คิดอะไรก็เก็บไว้ในใจบ้างเถอะ”

ซึ่งทาง “ไฮโซปิง” เคยได้ออกมาโพสต์ภาพเปรียบเทียบก่อนหน้าแล้วเช่นกัน พร้อมแคปชั่นว่า

“มีน้องส่งมาให้ในแชท บอกว่าคนนี้ตามแนวทางไฮโซปิง เราดีใจมาก ที่อุดมการณ์ที่เราปลุกปั้น ไม่ไร้ความหมาย!!

หลังๆมีเพื่อนๆพี่น้องหลายคน ร่วมนิยมถอดเสื้อในที่สาธารณะร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อโชว์ความอิสระทางเรือนร่าง ความภูมิใจในหุ่นของตัวเองไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหน

ถึงด้านซ้ายกล้ามแน่น ด้านขวาหุ่นธรรมดาก็ตาม แต่ที่เหมือนกันคือ เรา = คนเท่ากัน เท่าเทียมกัน Same same but different

จะหุ่นแบบไหน ถ้าเรามีความมั่นใจ เสน่ห์ก็จะออกมา ไม่ว่าคุณรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ตาม #ไฮโซปิงเป็นเด็กน่ารักมาก #mybodymychoice”