เคาะแล้ว! “เดอะร็อค” ร่วมมือกับ ดิสนีย์ ประกาศให้แฟนๆเตรียมรอชม “โมอาน่า” (Moana) เวอร์ชันคนแสดง ได้นักพากษ์ต้นฉบับมาเล่นเอง

ล่าสุดก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เรื่อง “โมอาน่า ผจญภัย หมู่เกาะทะเลใต้” (Moana) ที่กำลังเตรียมทำในเวอร์ชันคนแสดง บอกเลยว่าเป๊ะ ถูกอกถูกใจแฟนๆแน่นอน เพราะได้นักพากษ์ต้นฉบับจากแอนิเมชันมาเล่นเอง

โดยเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 “ดเวย์น จอห์นสัน” หรือที่คุ้นหูในชื่อ “เดอะร็อค” ซึ่งรับบทพากษ์เสียงให้ตัวละคร ‘มาวอิ’ เวอร์ชันแอนิเมชั่น ออกมาประกาศด้วยตนเองว่า จะร่วมมือกับดิสนีย์ในการสร้าง “โมอาน่า” (Moana) เวอร์ชันคนแสดง

โดย ‘เดอะ ร็อค’ ได้โพสต์ข้อความประกาศทำภาพยนตร์ผ่านทวิตเตอร์ของตนเองว่า “มาวอิเปลี่ยนชีวิตผม (คิดถึงนะปู่) และผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมมือกับดิสนีย์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเราผ่านอาณาจักรแห่งเสียงดนตรีและการเต้นรำ ซึ่งหัวใจหลักคือตัวตนของเราในฐานะชาวโพลินีเซียน”

ทั้งนี้ตัวละครหลักจะได้นักพากษ์ต้นฉบับจากแอนิเมชันมาเล่นเอง นำทีมโดย ‘เดอะ ร็อค’ รับบทเป็น ‘มาวอิ’ และ ‘อัลลิอิ คราวาลโย’ รับบท ‘โมอานา’

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023