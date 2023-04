รวม 5 สถานที่สุดฮอตฉลองสงกรานต์ใจกลางกรุง

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ความสนุกสนานจัดเต็มทั่วทั้งประเทศ หลังจากอัดอั้นที่ไม่ได้เฉลิมฉลองเต็มที่มาหลายปี ในปีนี้เทศกาลสงกรานต์จึงกลับมาคักคักกว่าเดิม โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีการฉลองอย่างคักคักต่างจากบรรยากาศช่วงสงกรานต์ในอดีต มาดูบรรยากาศ 5 สถานที่สุดฮอตฉลองสงกรานต์ใจกลางกรุง ที่มีคลื่นมหาชน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่างสนุกกับเทศกาลสงกรานต์อย่างคึกคัก

ไอคอนสยาม

สงกรานต์ปีนี้ ไอคอนสยามจัดเต็มสาดความสนุกตลอดวันตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. – 17 เม.ย. 2566 ในมหาปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 เปิดพื้นที่ริเวอร์พาร์คให้เล่นน้ำอย่างชุ่มฉ่ำ พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระ และมหกรรมการแสดงและเซอร์ไพรส์จากศิลปินดังมากมาย

อาทิ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ , อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม , วงลูกทุ่งมาแรง NEW COUNTRY , Three Man Down , Tilly Birds , RSF ไรอัล ซัน ฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีชุมชน สืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาคอีกมากมาย ทำให้คลื่นมหาชนเข้าไปฉลองสงกรานต์ในไอคอนสยามกันอย่างคึกคัก

ถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสารเต็มไปด้วยชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ แน่นขนัด ตลอดทั้ง 4 วัน ตั้งแต่ 12-15 เมษายน 2566 โดยเฉพาะช่วงที่เปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ที่ผู้คนสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มที่ เป็นบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่คนทั่วโลกอยากที่จะมาสัมผัสด้วยตนเอง ภายในถนนข้าวสารยังมีการจัด อุโมงค์น้ำมนต์ ให้ผู้มาร่วมเล่นน้ำได้รับความมงคลกันถ้วนหน้า และคลายร้อนในช่วงสงกรานต์

สยามสแควร์

สยามสแควร์ที่เป็นศูนย์รวมคนรุ่นใหม่ ในปีนี้จัดคอนเซ็ทป์ “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00น.– 22.00น. ภาพวอล์คกิ้งสตรีทเปลี่ยนเป็นภาพกิจกรรมสงกรานต์ที่อัดแน่นด้วยผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม หนุ่มสาวที่มาพร้อมกับปืนฉีดน้ำ ในชุดสีสันสดใส เป็นบรรยากาศย่านสยามที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

สยามพารากอน

สยามพารากอน เป็นอีกสถานที่ฉลองสงกรานต์ที่สนุก สร้างความสุข และมีกิจกรรมที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยคลื่นมหาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาฉลองสงกรานต์สมกับเป็นที่หนึ่งในใจนักช้อป งาน Siam Paragon Summer Ultrasonic 2023 ระหว่างวันที่ 12-23 เมษายน 2566 ฉลองสงกรานต์ได้สนุกและไม่เหมือนใคร

ด้วยการนำ SpongeBob SquarePants และ Patrick Star คาแรคเตอร์สุดฮอตระดับโลกมาร่วมฉลองซัมเมอร์ในไทย พร้อมจัดเต็มมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินตลอดเทศกาล อาทิ เจมีไนน์–โฟร์ท ,บอนซ์ – ณดล ล้ำประเสริฐ , ศิลปินไอดอลจากเกาหลี วง “8TURN” , นนท์ ธนนท์ , เจฟ ซาเตอร์ , URBOYTJ และ 4EVE นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมสรงน้ำพระและจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำมาประดิษฐานที่สยามพารากอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ร่วมกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ถนนสีลม

แม้ว่าในปีนี้จะไม่ได้มีการปิดถนนสีลมแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์จนแน่นเต็มพื้นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักปืนฉีดน้ำยังเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมเหมือนทุกๆปีโดยจากภาพมุมสูงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงบริเวณหน้าอาคารธนิยะจะเห็นได้ว่ายังมีผู้คนทั้งไทยและเทศหลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างแน่นเต็มพื้นที่

งานฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยในปีนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ และเป็นสัญญาณที่ดีของการท่องเที่ยวที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและสร้างมูลค่าดึงเงินตราจากต่างชาติเข้ามาและไหลเวียนในประเทศไทย