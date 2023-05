เปิดประวัติ พี่นัท การ์ตูนคลับ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 38 ปี ด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลัน แฟนการ์ตูนสุดเศร้า

การจากไปอย่างกะทันหัน ของ ธนัท ตันอนุชิตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับ มีเดีย หรือ พี่นัท การ์ตูนคลับ ด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลัน (Acute Asthmatic Attack) สร้างความเสียใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมาก

สำหรับประวัติของ พี่นัท เกิดเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2528

การศึกษา

ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : Master of Management International Program, มหาวิทยาลัยมหิดล

Master of Business in Marketing, University of Technology Sydney, Australia

หลักสูตรผู้บริหาร

Executive Leadership Program: Wharton, University of Pennsylvania, USA

Sustaining Family Business, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่ในวงการการ์ตูน พี่นัท เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นพิธีกรายการไฮไลต์การ์ตูน 9 จนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “พี่นัท ช่อง 9 การ์ตูน” พร้อมทั้งออกอัลบั้มเพลงฮิตการ์ตูน 9 ร่วมกับน้องชาย ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุด ในเพลง ปีกรัก และ ออกอาวุธ จากชุดดิจิมอน

นอกจากนี้ พี่นัทยังเคยมีผลงานการแสดงในละครเรื่อง แม่เลี้ยงคนใหม่ และ สยึมกึ๋ยส์ ทางช่อง 3

บทบาทการเป็นพิธีกรขวัญใจเด็กและเยาวชนยังมีมาต่อเนื่องอีกหลายรายการ เช่นรายการ ITV การ์ตูนคลับ ทางช่อง ITV , รายการ 50:50 (เกมส์โชว์สำหรับเด็ก) ทางช่อง 3 ,รายการสารคดี คลังปัญญา และ มหัศจรรย์สัตว์โลก ทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี , ดีเจรายการเพลงสากล ประจำคลื่นวิทยุ MET 107 ของ อสมท.

จนกระทั่งเมื่อพี่นัทจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ได้วางมือจากบทบาทหน้าจอมาสู่การเป็นผู้บริหารอยู่เบื้องหลังประกอบอาชีพนักธุรกิจอย่างเต็มตัว โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ ดังนี้

– ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท การ์ตูนคลับ มีเดีย จำกัด และ บริษัท เอฟฟ์ จำกัด ดูแลสื่อโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าต่างๆ ทางช่องการ์ตูนคลับชาแนล

– กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท เอ็มอาร์ พอร์ตโฟลิโอ กรุ๊ป จำกัด ดูแลและผลิตสื่อโทรทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

– ผู้อำนวยการหลักสูตร Cartoon Club Academy และ Cartoon Club Digital Academy สถาบันฝึกอบรมการเป็นนักพากย์อนิเมะในเครือการ์ตูนคลับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่นัทได้ทำหน้าที่ของตนในทุกบทบาทอย่างดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆ ดังนี้

– รางวัลเทพทอง ประจำปี 2556 ด้านองค์กรดีเด่น ให้แก่ บริษัท เอฟฟ์ จำกัดจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– โล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากท่านนายกรัฐมนตรี ให้แก่ บริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ในปี 2556

– โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012 ภาคธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ ให้แก่ นายธนัท ตันอนุชิตติกุล จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย