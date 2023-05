ไวรัล สาวขับเทสลาไปเติมน้ำมัน ชาวเน็ตแห่หัวเราะเยาะ บอก “ไม่ฉลาด” ด้านเจ้าตัวขอแก้ข่าว ไม่สนคนวิจารณ์ เพราะหาได้เงินปีละ 21 ล้าน

ปัจจุบันผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เป็นที่เข้าใจดีว่าผู้ใช้บางคนยังเคยชินกับเติมน้ำมัน และนี่คือสิ่งที่หญิงสาวเจ้าของ “รถยนต์ไฟฟ้า เทสลา โมเดล วาย (Tesla Model Y)” ต้องพบเจอ

เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา “แดเนียล ไรท์” หญิงสาววัย 22 ปี จากอังกฤษได้กลายเป็นไวรัล เมื่อเธอถูกถ่ายคลิปขณะกำลังดึงสายน้ำมัน และพยายามมองหาฝาถังน้ำมันของรถ ทั้ง ๆ ที่รถยนต์ของเธอเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ต้องอาศัยการชาร์จไฟเท่านั้น

วิดีโอครั้งนี้มีกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ความเห็นส่วนใหญ่ไม่สุภาพและดูถูกเธอว่า “โง่” บางคนก็เชื่อว่าวิดีโอถูกจัดฉากขึ้น ซึ่งวิดีโอมีผู้ชมกว่า 40 ล้านครั้ง แม้แต่ “อีลอน มัสก์” ซีอีโอของเทสลาก็ตอบกลับวิดีโอดังกล่าวว่า “มันเป็นนิสัยที่แก้ยาก”

ต่อมาแดเนียลให้สัมภาษณ์ว่า รถเทสลาของเธอยังใหม่เอี่ยม ซึ่งวันนั้นเธอรู้สึกเหนื่อยมาก เธอขับรถไปยังปั๊มน้ำมัน ส่วนสมองก็พลางคิดถึงขนมที่วางขาย เมื่อมาถึงปั๊มมันจึงติดเป็นความเคยชินว่า ต้องเติมน้ำมัน จึงเหตุการณ์อย่างที่หลายคนเห็น

แดเนียลยอมรับว่ามันเป็น “ความผิดพลาดที่น่าอาย” แต่เธอยังคงรู้สึกหงุดหงิดกับความคิดเห็นบางส่วนที่เยาะเย้ยความผิดพลาดนี้ โดยเฉพาะคำดูถูกที่ว่ารถยนต์คันนี้ไม่ใช่ของเธอ

“พวกเขายังพูดว่า รถคันนี้ไม่ใช่รถของฉัน ซึ่งน่าหงุดหงิดที่สุด ฉันหาเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อมาซื้อรถคันนี้ และฉันก็รักมันมาก มันเป็นความฝันที่ได้เป็นเจ้าของเทสลา”

แดเนียลเผยว่า ตอนนี้เธอไม่สนใจเสียงของโลกออนไลน์ เพราะเธอมีรายได้มากกว่า 5 แสนปอนด์ หรือราว ๆ 21.5 ล้านบาทต่อปี ในฐานะดาว Fanvue (แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งลักษณะเดียวกับ OnlyFans) และเธอก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่ เพราะเธอเคยชินกับการโดนผู้คนตัดสินจากภายนอกอยู่แล้ว

