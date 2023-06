ไวรัลอบอุ่นหัวใจ หนุ่มรักแมวมาก หลังน้องกลับดาวแมว เปลี่ยนชื่อใหม่ตามบัตรประชาชนเป็นชื่อแมว ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจล้นหลาม

วันนี้ (27 มิ.ย. 66) กลายเป็นเรื่องราวอบอุ่นใจ เรียกน้ำตาทาสแมวมากมาย เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อบัญชี Chepo Sumranmak หรือชื่อเดิมคือคุณ “เค-ดิษพงศ์ สำราญมาก” ได้ออกมาโพสต์ภาพบัตรประชาชนของตนเอง เผยว่าเจ้าตัวได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก ‘ดิษพงศ์’ เป็น ‘เฉโป’

โดย ‘เฉโป’ หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า ‘พี่เฉโป’ แมวพันธุ์สก๊อตติชโฟล หูตั้ง เพศผู้ คือแมวของคุณ ‘เค’ ที่น้องเพิ่งกลับดาวแมวด้วยการป่วย ท่ามกลางความเสียใจจากทั้งเจ้าของและแฟนคลับมากมาย

แม้ว่าหลังจากการกลับดาวแมวของ ‘พี่เฉโป’ ทางคุณ ‘เค’ จะเจอเรื่องดราม่าการขอรับบริจาคเงินเพื่อสร้างรูปปั้นเฉโป แต่ท้ายที่สุดทางคุณ ‘เค’ ก็ได้ออกมาชี้แจงยกเลิกการรับบริจาค ทั้งยังโอนเงินคืน ปิดจบเคลียร์ดราม่าเรียบร้อย

ล่าสุด ต่อมา คุณ ‘เค’ ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า “ปิดตำนาน This is a pong จากนี้และตลอดไป ให้เฉโป Always with me” พร้อมใส่อีโมจิรูปหัวใจสีขาว และแนบภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่เปลี่ยนชื่อตนเองจาก ‘ดิษพงศ์’ เป็น ‘เฉโป’

โดยโพสต์ดังกล่าวมีทั้งเหล่าแฟนคลับและทาสแมว เข้ามากดถูกใจ และคอมเมนต์มากมาย ส่วนใหญ่คอมเมนต์คิดถึง ‘พี่เฉโป’

อีกทั้งยังมีคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณ ‘เค’ ที่ต้องเสียแมวอันเป็นที่รักไป บางส่วนคอมเมนต์ว่าเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึก รวมไปถึงบางส่วนแชร์ประสบการณ์ของตนเอง

ที่มา : Chepo Sumranmak