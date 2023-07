ทวิตเตอร์ไม่ได้พัง! “อีลอน มัสก์” ประกาศ จำกัดทวีตที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้ชั่วคราว เสียเงินดูได้เยอะสุด เจ้าตัวรีทวีตสุดปั่น ทุกคนควรออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้าง

วันนี้ (2 ก.ค. 66) กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังถกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียล เมื่อจู่ๆแพลตฟอร์มสุดฮิตอย่าง ‘ทวิตเตอร์’ Twitter มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ท่ามกลางชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่ จนกลายเป็นเทรนด์ #ทวิตล่ม

ทว่า ล่าสุด “อีลอน มัสก์” (Elon Musk) เจ้าของทวิตเตอร์ ได้ออกมาชี้แจงว่า “ทวิตเตอร์จะจำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวันเป็นการชั่วคราว” ซึ่งมีไว้เพื่อจัดการกับ “การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และการจัดการระบบในระดับที่รุนแรง”

โดยในตอนแรกเจ้าตัวออกมาทวีตผ่านทวิตเตอร์ว่า ได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเป็นการชั่วคราว โดยแบ่งประเภทบัญชี ดังนี้

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023